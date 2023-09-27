انت الان تتابع خبر فتاة سورية تقوم بهذا الأمر الصادم امام 500 الماني في الشارع وتتحول الى حديث البلاد.. اتفرج ماذا فعلت!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشفت الشابة السورية مايا عن سبب رفضها عرض الزواج من صديقها، اليوتيوبر السوري زاهر، الذي يعيش في ألمانيا، بعد أن قدم لها المفاجأة وعرض الزواج في مكان عام أمام حوالي 500 شخص.

ظهرت مايا في فيديو جديد أوضحت فيه سبب رفضها للعرض قائلة: "رفضت ومشيت لأنه زاهر لم يطلب يدي من أهلي، لم نتحدث عن هذا الموضوع من قبل، فجأة أصبح كل شيء بهذه السرعة".

وأضافت: "من المنطقي أن تضعوا أنفسكم مكاني، أنا فتاة عربية في النهاية، وهناك شيء يسمى العادات والتقاليد، لا يمكنني أن أوافق على أن يتقدم لي شاب في الشارع ويعرض علي الزواج، ويقول لي بسرعة لنتزوج ولنخبر أهلي عن ذلك عبر الإنترنت. يجب أن أحترم عائلتي وأن يكونوا على علم بكل التفاصيل".

وتابعت: "لا أعرف لماذا يتسرع الناس بهذا الشكل ويتركوني وحيدة، لقد أوضحت السبب وهو العادات والتقاليد، لا يمكنني أن أفعل شيئًا من هذا القبيل بدون أخذ رأي عائلتي فيه. لا يمكن لشاب أن يتقدم لي في الشارع قبل أن يتحدث مع عائلتي".

يجدر بالذكر أن اليوتيوبر زاهر نشر في وقت سابق لحظات استعداده لمفاجأة حبيبته مايا خلال محاولته للزواج، لكنه فوجئ برفضها أمام حوالي 500 شخص في المكان، وأثار هذا الأمر جدلاً كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي.