انت الان تتابع خبر المملكة على أعتاب كارثة طقسية غير متوقعة ستجعل الحياة فيها مستحيلة وفلكي سعودي شهير يحدد موعدها بالساعة و الدقيقة !! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أفاد الدكتور زياد الجهني، المختص في الطقس وعضو مؤسس في جمعية المناخ السعودية، أن هناك مؤشرات تشير إلى حدوث حالات مطرية قوية وشديدة جدًا وأمطار غزيرة في شهري أكتوبر ونوفمبر على المملكة العربية السعودية.

وأوضح الدكتور الجهني أن التوقعات الحالية تشير إلى احتمالية تساقط أمطار تفوق المعدل الطبيعي بنسبة تتراوح بين 40% و60% خلال هذين الشهرين في معظم مناطق المملكة، باستثناء منطقة نجران حيث ستكون الأمطار حول المعدل الطبيعي.

وأضاف الدكتور الجهني أن هناك مؤشرات على حدوث حالات متطرفة، مثل الأمطار الغزيرة، والتي لا تظهر في نتائج النماذج المناخية طويلة المدى، ولكن يمكن التنبؤ بها من خلال التوقعات القصيرة المدى التي تصدرها الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية.