انت الان تتابع خبر مأساة حقيقية تنتظرنا في ظل كوارث قادمة الينا .. عالمة التوقعات الشهيرة ليلى عبداللطيف تكشف عن توقعات مروعة ترعب العالم!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - توقعت العالمة الفلكية اللبنانية ليلى عبد اللطيف حدوث فيضانات وزلازل جديدة، مشيرة إلى أن سنة 2023 ستكون سنة دموية تحمل كوارث مميتة.

وأشارت العالمة الشهيرة إلى أنه من المتوقع حدوث أسوأ كارثة في تاريخ البشرية في سنة 2023 أو 2024، ومن المحتمل أن تحدث في عدة مناطق حول العالم.وتوقعت أيضًا ظهور أمراض خطيرة نتيجة لأشعة الشمس، قد تصيب الإنسان وتسبب حرارة شديدة وإغماء، ومن المتوقع حدوث كوارث في شهر آب أو أيلول، بالإضافة إلى حروب مدمرة خلال الأشهر القادمة.

وتنبأت العالمة أيضًا بحدوث المزيد من الزلازل في تركيا وسوريا والعراق والأردن وفلسطين، ومن المتوقع أن يشعر لبنان ومصر أيضًا بهذه الزلازل، بالإضافة إلى حدوث تسونامي مرعب يضرب دولة عربية.

وفيما يتعلق بالشأن اللبناني، توقعت العالمة الشهيرة حالة من الفوضى والغليان أمام أحد المراكز الحكومية في لبنان، وحدوث هرج ومرج بسبب رحيل رجل دين بارز بشكل مفاجئ، مما سيتسبب في صدمة كبيرة لدى اللبنانيين.

وأضافت أنها توقعت حدوث حادث يؤدي إلى وفاة شخصية عسكرية لبنانية سابقة بارزة، ومن المتوقع أيضًا غياب رئيس لبناني سابق نتيجة لحادث مؤسف.