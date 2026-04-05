نعرض لكم الان تفاصيل خبر ميرفت حطبة: غلق المجال الجوي العنصر الأساسي للتأثير على السياحة من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 5 أبريل 2026 10:06 مساءً - حمدي أحمد _ قالت ميرفت حطبة، رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق سابقا، إن العامل الأساسى فى تأثر السياحة الوافدة إلى مصر من عدمه هو غلق المجال الجوى من دول جالبة للسياحة لمصر.

أضافت حطبة أنه فيما عدا إغلاق المجال الجوى فإن السياحة ستتأثر تأثرًا بسيطًا بنسبة من 5 إلى 10% على الأكثر، وذلك فيما عدا المواسم مثل الأعياد وشم النسيم التي تشهد إقبالًا كبيرًا.

وفيما يتعلق بمدى تأثر إيرادات القطاع السياحي في نهاية العام بالحرب، أوضحت رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق سابقا، أن الإيرادات ستستقر عند نفس الرقم المحقق عام 2025، نتيجة زيادة سعر بيع الغرفة الفندقية التي ستعوض النقص البسيط في أعداد السياح.

ووفقًا لمركز معلومات مجلس الوزراء، فإن 2025 كان عامًا استثنائيًّا للقطاع السياحي، حيث استقبلت مصر 19 مليون سائح بنسبة نمو 21% عن 2024، وبلغت الإيرادات 24 مليار دولار.

وحول إمكانية تأثير الحرب على تأجيل الخطط الاستثمارية للشركات، استعبدت ميرفت حطبة ذلك، مشيرة إلى أنه من المفترض أن يكون هناك انتهاز للفرصة لاتمام المشروعات استعدادا لاستقبال الزيادة فى الإقبال السياحي بعد الحرب.

تابعنا على | Linkedin | instagram

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ميرفت حطبة: غلق المجال الجوي العنصر الأساسي للتأثير على السياحة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.