سامح سعد: نسبة تأثر الحجوزات بسبب الحرب بين 10 إلى 15% خلال شهري مارس وأبريل

دبي - احمد فتحي في الأحد 5 أبريل 2026 11:03 مساءً - حمدي أحمد _ قال سامح سعد، العضو المنتدب لشركة مصر للسياحة سابقًا، إن موقف مصر السياسي المتوازن منح القطاع السياحي راحة وطمأنينة بأننا لسنا طرفًا في الحرب الحالية، لكننا في منطقة صراعات، ومن الوارد إغلاق المجال الجوي للدول في أي لحظة، ما يؤثر بالسلب على القطاع السياحي.

أضاف سعد أن هناك بعض الإلغاءات في الحجوزات خلال شهري مارس وأبريل، لكن هذا الأمر لا يعني أن الفنادق فارغة، مشيرًا إلى أن هناك مجموعات سياحية معينة تأتي من آسيا سواء الهند أو اليابان وكوريا والصين وأستراليا من أجل السياحة الثقافية عن طريق طيران دول الخليج، وبالتالي كل منظم رحلات أصبح يفكر أكثر من مرة قبل التخطيط لتنظيم الرحلات، ولذلك يؤدي هذا الأمر إلى تراجع الرحلات ونسبة هذا النوع من السياحة في هذه الفترة، خاصة أن السياحة الثقافة تمثل 18% من إجمالي السياحة الوافدة إلى مصر، وقد تؤثر الأحداث الحالية على هذه النسبة في نهاية العام.

أوضح العضو المنتدب لشركة مصر للسياحة سابقًا، أن مناطق البحر الأحمر مثل الغردقة ومرسى علم تعتمد في الأساس على السياحة الشاطئية من دول أوروبا، ونسبة الإلغاءات فيها لم تتأثر كثيرًا وقد تصل إلى 5% فقط، أما شرم الشيخ فتصل النسبة فيها إلى 10% لأنها قريبة من موقع الأحداث بشكل أكبر من الغردقة.

تابع: «72% من السياحة الوافدة إلى مصر تأتي من أوروبا، 68% منها غرب أوروبا و4% شرق أوروبا، والبعض اتخذ قرارًا بإلغاء الحجز، والبعض الآخر يرى أنه دفع الأموال وليست لديه مشكلة في الذهاب إلى مصر، واستكمل الحجز».

يرى سامح سعد، أن نسبة تأثر السياحة قد لا تتعدى 10 إلى 15% خلال شهري مارس وأبريل، مشيرًا إلى أن العرب يمثلون 10% من إجمالي السياحة الوافدة إلى مصر، كما أن موسم السياحة الخاص بهم في الصيف، وبالتالي لم يتأثر هذا النوع من السياحة حتى الآن.

أضاف: «بعض العرب يترددون على مصر شهريًّا بسبب استثماراتهم، وهذه الفئة مستمرة في السفر إلى مصر وخاصة مناطق الساحل الشمالي، التي شهدت شراء العديد من الوحدات العقارية خلال السنوات الماضية من مواطني الخليج، وهناك عدد ليس بالقليل منهم موجودين في مصر حاليًا، خاصة وأنهم لا يعلمون متى سيستقر الوضع في دول الخليج وخاصة الإمارات، وبالتالي مصر مستفيدة من هذا الوضع لأن نسبة من هؤلاء المستثمرين قد ينقلون استثماراتهم في القطاع العقاري من الدول الخليجية إلى مصر باعتبارها دولة آمنة ومستقرة.

وذكر سعد، أن إلغاءات بعض الحجوزات وقتية بسبب ظروف الحرب، وبمجرد انتهاء هذه الظروف ستعود الحجوزات إلى معدلاتها الطبيعية لأن مصر ليست طرفًا في الحرب أو الصراع.

أشار العضو المنتدب لشركة مصر للسياحة سابقًا، إلى أن ما يحدث حاليًا سيؤثر على الخطط الاستثمارية للشركات والمشروعات التي كانت تخطط لإطلاقها، لأن أسعار الطاقة ارتفعت بشكل كبير، وهذا الأمر سيؤثر على دراسات الجدوى الخاصة بكل مشروع، وبالتالي سيتم إعادة أي دراسات اقتصادية تم إجراؤها.

