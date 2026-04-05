علاء نصيف: وضع مصر في المنطقة الآمنة يحمي القطاع السياحي من التأثر القوي بالحرب

دبي - احمد فتحي في الأحد 5 أبريل 2026 11:03 مساءً - حمدي أحمد _ قال علاء نصيف، المدير التنفيذي لشركة تريومف لإدارة الفنادق، إن المنطقة تأثرت بالحرب الحالية، لكن مصر لم يتم وضعها في المنطقة الحمراء أو الخطرة في القطاع السياحي حتى الآن، وتم الإعلان عن أنها منطقة آمنة.

أضاف نصيف، إن القطاع السياحي تأثر بنسبة ضعيفة في مصر، مقارنة بالدول المجاورة التي تأثرت بشدة، ومن الطبيعي أن يتم إلغاء بعض الحجوزات خلال فترات الحروب وخاصة في الفترة الأولى منها، لكن بعد انتهاء هذه الفترة تبدأ معدلات الحجوزات في العودة لطبيعتها مرة أخرى.

تابع: «من المتوقع أن تكون هذه العودة مع توقف الحرب، وإذا امتدت لفترة أطول فإن نسبة إلغاء الحجوزات ستتراجع تدريجيًّا أيضًا، لأن ظروف الصراع سوف تصبح اعتيادية، والسائح سيتقبل الأمر وسيقرر الذهاب إلى مصر من جديد، خاصة وأن مصر لا تعتمد على نوع واحد من السياحة، بل تتعدد الأنواع ما بين سياحة شاطئية ودينية وثقافية وعلاجية وغيرها».

إيرادات السياحة لن تتأثر بنسبة كبيرة مدعومة بالطلب على المنتج المصري

أشار المدير التنفيذي لشركة تريومف لإدارة الفنادق، إلى أن إيرادات القطاع السياحي لن تتأثر بنسبة كبيرة بالأحداث الحالية، لأن الطلب على المنتج السياحي المصري مستمر ولم يتوقف حتى الآن.

وكشف نصيف، عن أن شركة تريومف لإدارة الفنادق تدير حاليًا 3 فنادق في مصر الجديدة والقطامية ومرسى مطروح، بطاقة فندقية تصل إلى 623 غرفة.

أوضح أن هناك 3 فنادق أخرى تحت الإنشاء، وكل فندق منها يتم تنفيذه على 3 مراحل، الأولى منها تضم 150 غرفة تصل فيما بعد إلى 400 غرفة، أي إن هناك 450 غرفة جديدة تحت الإنشاء حاليًا، ستصل إلى 1200 غرفة بعد انتهاء التنفيذ.

وأشار نصيف، إلى أن حجم استثمارات الشركة في مصر يبلغ 10 مليارات جنيه حاليًا، ومن المخطط الوصول إلى 100 مليار جنيه خلال 5 سنوات.

الشركة تدرس اقتناص فرص استثمارية في مناطق مختلفة خاصة البحر الأحمر

وكشف عن أن الشركة تدرس اقتناص فرص استثمارية في مناطق مختلفة خاصة البحر الأحمر في الغردقة ومرسى علم وشرم الشيخ فضلًا عن العلمين الجديدة.

