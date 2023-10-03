انت الان تتابع خبر زوجي الستيني العجوز يفعل معي اشياء صادمة لايتوقعها عقل بشر في غرفة النوم.. اعترافات نارية هي الاكثر جنوناً لعروس عشرينية فائقة الجمال في ليلة الدخلة!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - بعد الزواج، تتلاشى الأقنعة التي يرتديها الكثيرون في البحث عن شريك يخفي عيوبهم ويحجب ذواتهم، وتتحول الحياة إلى جحيم لا يحتمل بعد ذوبان تلك الأقنعة واختفائها. يصبح العيش مع هؤلاء الأشخاص الفكر والدين عقيمين أمرًا صعبًا للغاية.

ريهام هي قصة امرأة متدينة، لديها خلق وجمال وتعليم، ولكنها تشكو من حياتها البائسة التي فرضها عليها قناع الزواج السطحي. ظنت أن الزواج سيكون الحلا الأمثل لحياتها، ولذلك وافقت على الزواج من محمد البالغ من العمر 28 بعد أن رأت فيه الخلق والأصل والتربية التي تبحث عنها. تمت مراسم الزواج بكل الفرحة والسعادة، ولكن لم يمر وقت طويل حتى سقطت أقنعة الزوج واحدة تلو الأخرى.

منذ ليلة الدخلة، اكتشفت ريهام أن زوجها يهرب للصلاة، وهذا الأمر صدمها بشدة. اعتقدت أنه مجرد وسواس شيطاني سيزول مع الوقت، ولكنها اكتشفت لاحقًا أن زوجها مدمن على المخدرات مثل الحشيش والهيروين، ولديه علاقات نسائية متعد

استمرت الحياة بهذه الحالة لمدة عام، وحاولت ريهام جاهدة أن تصلح حال زوجها بالنصح والدعاء، ولكنها فقدت الأمل في نهاية المطاف وقررت إقصاءه من حياتها بقوة تدينها الشديد

يعتبر الشعب السعودي واحدًا من الشعوب الأكثر اسرافًا وإهدارًا للغذاء في العالم. ظاهرة الإسراف تتزايد بشكل واضح، وتشمل جميع أشكال الإهدار.ة.دة.