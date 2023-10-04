انت الان تتابع خبر أشد من ألم الولادة وقد يسبب العماء..وباء مرعب ينتشر مثل النار في الهشيم في هذه الدول العربية!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشفت استشارية الأمراض الجلدية، الدكتورة نجلاء الدوسري، عن مخاطر "الحزام الناري" للسيدات، ووصفته بأنه أشد من ألم الولادة وقد يسبب العماء.

وقالت الدوسري عبر برنامج الراصد على قناة الإخبارية، إن معظم من أصيب بالحزام الناري يصفون الألم مثل الكهرباء أو الطعنات أو الذبذبات الكهربائية.

وأشارت إلى أن بعض السيدات وصفن آلام الحزام الناري بأنه أشد من آلام الولادة.

ومن أعراضه الإصابة ثم الاختفاء بعد 10 أيام أو أسبوعين، ومشكلته ألم ما بعد الولادة الذي يستمر لسنوات وهو يصيب أي عصب في الجسد عصب العين ويسبب عمى، أو عصب الأذن وله تبعات على الجهاز العصبي.