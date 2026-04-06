مع تراجع عالمى .. هبوط مفاجئ في سعر الذهب اليوم بمصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 6 أبريل 2026 01:31 مساءً - شهد سعر الذهب في السوق المصري تراجعًا ملحوظا خلال مستهل تعاملات الأسبوع اليوم الإثنين، حيث فقدت الأسعار نحو 40 جنيهًا في جميع الأعيرة، بالتزامن مع هبوط حاد في سعر الأوقية عالميًا لتسجل نحو 6490 دولار، ما انعكس مباشرة على حركة التسعير المحلية.

وسجلت أسعار الذهب في مصر اليوم بعد التراجع:

- عيار 24: 8131 جنيها

- عيار 21: 7110 جنيهات

- عيار 18: 6088 جنيها

- الجنيه الذهب: 56800 جنيه

ويأتي هذا الانخفاض في السوق المصري مدفوعًا بالتراجع القوي في الأسعار العالمية، خاصة مع عمليات جني الأرباح بعد موجة صعود قياسية، إلى جانب تحركات الدولار عالميًا، وهو ما ضغط على أسعار الذهب ودفعها للتراجع بشكل سريع.

وعلى الصعيد العالمي، تعرض الذهب لضغوط بيعية رغم استمرار التوترات الجيوسياسية، حيث اتجه المستثمرون نحو تسييل جزء من مراكزهم، بالتزامن مع ترقب الأسواق لبيانات اقتصادية أمريكية مؤثرة قد تحدد مسار أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

وتترقب الأسواق خلال الأيام المقبلة مزيدًا من الإشارات حول توجهات السياسة النقدية العالمية، خاصة من جانب الاحتياطي الفيدرالي، في ظل استمرار حالة عدم اليقين، وهو ما يجعل حركة الذهب عرضة لتقلبات حادة بين الصعود والهبوط.



