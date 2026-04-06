نعرض لكم الان تفاصيل خبر بعد الإعفاء الإيراني.. بغداد تحث شركات النفط على تسريع برامج التحميل من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 6 أبريل 2026 01:10 مساءً - _ أظهرت وثيقة اطلعت عليها أن شركة تسويق النفط الحكومية العراقية “سومو” طلبت من عملائها تقديم جداول تحميل النفط خلال 24 ساعة، عقب تقارير أفادت بأن إيران أعفت العراق من أي قيود على عبور النفط عبر مضيق هرمز.

وجاء في الوثيقة الصادرة بتاريخ 5 أبريل: “في ضوء ما سبق، ولضمان استمرارية واستقرار عمليات تصدير النفط الخام، نحث شركتكم الموقرة على تقديم جداول التحميل خلال 24 ساعة لتمكيننا من معالجة برامج الشحن الخاصة بكم في الوقت المناسب، بما في ذلك تحديد السفن والكميات في التعاقد، بما يتوافق تمامًا مع الشروط والأحكام المتفق عليها”.

