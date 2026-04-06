الذهب يتراجع مع صعود الدولار وتراجع رهانات خفض الفائدة

دبي - احمد فتحي في الاثنين 6 أبريل 2026 01:10 مساءً - _ تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات الاثنين، متأثرة بارتفاع الدولار وتراجع توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية، في ظل صعود أسعار النفط واستمرار الحرب على إيران.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.9% إلى 4631.69 دولار للأوقية بحلول الساعة 03:06 بتوقيت جرينتش، فيما تراجعت العقود الآجلة الأمريكية تسليم أبريل بنسبة 0.5% إلى 4657.50 دولار

