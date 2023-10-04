العرافة ليلى عبد اللطيف تفقد السيطرة بشدة وتنفعل وتقلب الطاولة بعد كشف سر عن توقعاتها على الهواء.. شاهد!!

انت الان تتابع خبر العرافة ليلى عبد اللطيف تفقد السيطرة بشدة وتنفعل وتقلب الطاولة بعد كشف سر عن توقعاتها على الهواء.. اتفرج !! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس -اعادت صفحات مهتمة بأخبار الفن والمشاهير تداول فيديو، ظهرت فيه الفلكية الشهيرة ليلى عبد اللطيف وهي منهاره بشكل كبير.

ليلى عبد اللطيف لم تتحمل الاتهامات التي وجهت لها، ورفضتها رفضا قاطعا، وردت على المذيع الذي كشف بعض اسرارها بطريقتها الخاصة.

ظهرت ليلى عبد اللطيف وهي منفعلة، حول “فضيحة” جديدة لحقت بإسمها وهو تلقيها مبالغ مالية طائلة من سياسيين مقابل تكهّنات وقراءة المستقبل لهم.

و يُظهر مقطع الفيديو سؤال الإعلامي حول المبلغ الذي تتقضاه في هذه الحالات الخاصة من طرف رجال الأعمال و السياسين و عن تلقيها شيك بقيمة 150 ألف دولار لكنّها رفضت الإجابة او التوضيح و إكتفت بجملة و هي مرتبكة : انت شو دخلك انت ما خصّك… انه هذا السؤال لا ينسأل خلي سياسي يدقلك يقولك قديش قبضت”.