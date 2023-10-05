انت الان تتابع خبر عادات الزواج الاقذر على وجه الارض ستصيبك بالتقيؤ . هذه القبيلة يقومون بممارسة هذا الفعل المخزي مع العريس امام عروسته بالإجبار لاختبار رجولته!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تقع قبيلة كوما في عمق الغابات النيجيرية، وهي قبيلة معزولة وريفية للغاية تمتد على طول الحدود بين نيجيريا والكاميرون في ولاية أداماوا الجميلة في نيجيريا.

تشتهر قبيلة كوما بعاداتها وتقاليدها الفريدة، والتي تتضمن طقوسًا مؤلمة وصعبة التصور. يتم ختان الأولاد في هذه القبيلة ويتعرضون للضرب في أعضائهم الحساسة أمام الجميع، وذلك للتأكد من رجولتهم. أما الفتيات في القبيلة، فيتعرضن لقطع أسنانهن، وهذا الأمر يعتبر مؤلمًا للغاية.تتميز قبيلة كوما أيضًا بطقوس الزواج الفريدة. فإذا أراد الرجل الزواج من فتاة من القبيلة، فإنه يعمل لدى عائلتها لمدة خمس سنوات. خلال هذه الفترة، يتعرض الرجل لتحديات قاسية، بما في ذلك حمل الفتاة التي تم تعيينه لها. وفي حالة عدم قدرة الفتاة على الإنجاب، يتم إلغاء الزواج.

في بعض الحالات، يُسمح للأفراد بإحضار الماعز أو حيوانات المزرعة الأخرى بدلاً من العمل لمدة خمس سنوات. وفي النهاية، يجب أن نذكر أن لدى كوما إلهًا خاصًا يُدعى زوم.