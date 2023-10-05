انت الان تتابع خبر زوجها مدرس حكومي لكن ما عندوش طولة بال أبدًا.. أجبرها على الخروج للشارع منتصف الليل بملابس فاضحه لممارسة هذا الشيء.. لن تصدق كيف انتقمت منه!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - قالت ربة المنزل أمام محكمة الأسرة إن الرجل الذي لا يحافظ على زوجته وأطفاله لا يستحق أن يعيش معهم. وقد أقامت دعوى خلع ضد زوجها، حيث أكدت أنها تعيش حقًا مأساة مع زوج لا يعرف كيفية التعامل مع أسرته، على الرغم من أنه معلم. وأشارت إلى أنه اعتدى عليها بالضرب وطردها في الشارع في منتصف الليل، ولم يراعي حرمه ولا أولاده. وقالت أنها تزوجت منه منذ 12 عامًا وأنجبت منه ثلاثة أطفال، وكان يعاملهم بقسوة ويقلل من شأنهم أمام الآخرين، مما جعلهم يفقدون الثقة في أنفسهم. وأضافت أنها تحملت ما ارتكبه في حقها من أجل أطفالها، ولكنها أخطأت عندما عاشت معه كل هذه السنوات. ومع تزايد تجاوزاته عليها، قررت الانفصال وطلبت الطلاق بعد أن طردتها في منتصف الليل، لكنه رفض الطلاق وقال إن المسألة بينه وبينها المحاكم. ورفض أيضًا الإنفاق عليها وحرمان أطفالهم من كل شيء. وأكدت أن زوجها يتحامل على والدته، حيث طلبت منها التدخل لتهدئة الأمور ومنع تفاقم المشكلات، لكنها وقفت بجانب ابنها واتهمتها بأنها سبب في إصابة ابنها بالعصبية.