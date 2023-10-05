عشبه جبارة تصنع المعجزات بجسدك وعقلك تتمتع برائحه عطرية نفاثه تحتوي على فيتامينات هامة للانسان .. مذكورة في القرآن مُعجزة لن تتوقعها

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الرياض - روايدا بن عباس - الجندي المجهول هو العنصر الأساسي في صناعة معجون الأسنان ولكن للأسف فإن فوائده ليست معروفة للجميع. يستخدم هذا الجندي المجهول يومياً من قبل البشر ويساهم في تسهيل عملية الهضم.

الريحان هو نبات بسيط ولكنه يضيف نكهة رائعة للأطعمة عند طهيها. لذلك، يقوم الكثير من الأشخاص بزراعته في منازلهم بسبب سهولة زراعته في المساحات الضيقة. يتم قطف بعض أوراق الريحان الطازجة وإضافتها إلى الأطعمة. وبالإضافة إلى ذلك، يعتبر الريحان جزءًا من عائلة النعناع ويستخدم في العديد من المأكولات الإيطالية وفي معظم دول العالم.

وبسبب احتوائه على العديد من الفيتامينات والمعادن الهامة لصحة الإنسان، فإن الريحان يعتبر غنيًا بمضادات الأكسدة. ويعتبر الريحان مكونًا أساسيًا في معجون الأسنان. يقول الدكتور محمد سلام، خبير الأعشاب، إن الريحان يساعد في عملية الهضم ويستخدم في صناعة معجون الأسنان. وتحتوي أوراق الريحان على زيت عطري يحتوي على مادة الكافور واللينالول ويستخدم في علاج العديد من الأمراض.

يحتوي الريحان على كمية كبيرة من الزيوت العطرية الأساسية والغنية في المركبات الفينولية، وتميل رائحة الريحان إلى أنها تكون مماثلة لرائحة القرنفل القوية في بعض الأنواع خاصة النوع المستخدم في الطهي بسبب التراكيز العالية التي يحتويها من مادة الإنجول الكيميائية؛ أما النوع الآخر فتكون رائحته مائلة لرائحة الحمضيات لاحتوائه على تراكيز عالية من مادة الليمونين.

أضاف الدكتور سلام أن الريحان يحتوي على العديد من المعادن والفيتامينات، مما يجعله يمتلك فوائد صحية عديدة. فهو يساعد في تعزيز صحة الجهاز الهضمي، وتنظيف الأمعاء، ومنع الإمساك.

بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الريحان على خصائص مضادة للأكسدة، مما يجعله قادراً على محاربة الجذور الحرة المختلفة في الجسم وحماية الخلايا من التدمير. كما يعمل الريحان كمخدر للآلام ويساعد في تخفيف الألم، ويعزز صحة القلب والشرايين بفضل مضادات الأكسدة القوية التي يحتوي عليها.

ويحتوي الريحان أيضاً على فيتامين "أ" ويعد مصدراً جيداً للمغنيسيوم والبوتاسيوم، وهما معدنان ضروريان لحماية الأوعية الدموية وتعزيز صحتها، وتوسيع الشرايين وتقليل خطر النوبات القلبية وارتفاع ضغط الدم. كما يساهم الريحان في تحسين صحة الجهاز التنفسي وعلاج الربو ونزلات البرد.

وأثبتت الأبحاث أيضاً أن الريحان له دور في علاج حب الشباب ومحاربة التهابات الجهاز التنفسي، حيث يمتلك قدرة على تقليل تكاثر البكتيريا ومنع الالتهابات. لذلك، يمكن استخدام الريحان لعلاج حب الشباب الناتج عن العدوى البكتيرية.

وبسبب فوائده الصحية المذهلة، يعتبر الريحان من النباتات العشبية المشهورة في العالم العربي والعالم بأسره. فهو يحتوي على العديد من المركبات الكيميائية الفعالة التي تساهم في تعزيز الصحة وعلاج العديد من الأمراض.

أحد الفوائد الهامة للريحان هو قدرته على تخفيف القلق والتوتر النفسي. يحتوي الريحان على مركبات كيميائية تساعد في تنظيم هرمون الدوبامين في الجسم، والذي يلعب دورًا مهمًا في تنظيم المزاج والشعور بالسعادة. لذلك، يمكن أن يساعد تناول الريحان في تخفيف القلق والتوتر والضغوط النفسية.

بالإضافة إلى ذلك، يُعتبر الريحان مصدرًا جيدًا للحديد. فهو يحتوي على كمية كبيرة من الحديد، وبالتالي يمكن أن يساعد في علاج فقر الدم الناتج عن نقص الحديد. ولا يقتصر دور الريحان على ذلك فقط، بل يحتوي أيضًا على مضادات الأكسدة التي تساعد في الحفاظ على صحة الجسم والوقاية من الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسرطان ومرض السكري.

وليس هذا كل شيء، فالريحان يمكن أن يساعد أيضًا في تحفيز الجهاز الهضمي وتحسين صحة الكبد. فهو يحتوي على مركبات كيميائية تساعد في تعزيز وظائف الكبد وتحسين عملية الهضم. وبالتالي، يمكن أن يكون الريحان مفيدًا في علاج الاضطرابات الهضمية وتحسين صحة الجهاز الهضمي بشكل عام.

وليس هذا كل شيء، فالفوائد الصحية للريحان تشمل أيضًا تحفيز الدورة الدموية وتحسين صحة القلب. فهو يحتوي على مركبات تساعد في توسيع الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم، مما يساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب وتحسين صحة القلب بشكل عام.

وأخيرًا، يمكن أن يساعد الريحان في تحسين صحة الجهاز التنفسي وتخفيف الأعراض المرتبطة بالتهاب الجهاز التنفسي. فهو يحتوي على مركبات كيميائية تساعد في تهدئة التهاب الجهاز التنفسي وتخفيف السعال والاحتقان.

بفضل الفوائد الصحية المذهلة التي يقدمها، يُعَدّ الريحان إضافة ممتازة للنظام الغذائي الصحي. يمكن استهلاكه على شكل أوراق طازجة أو مجففة، ويمكن استخدامه في تحضير العديد من الأطباق الشهية.

لذا، من الآن فصاعدًا، لا تتردد في إضافة الريحان إلى نظامك الغذائي والاستفادة من فوائده الصحية المتعددة.

يساهم الريحان في تقليل الاكتئاب وأعراضه، حيث تشير الدراسات إلى أن هذا النوع من الريحان يحتوي على خصائص مضادة للإكتئاب والتوتر، وأن الأشخاص الذين استهلكوا أوراق الريحان يوميًا عانوا من مستويات أقل من التوتر والاكتئاب والقلق. كما يساعد في خفض مستويات السكر في الدم ويقلل من مخاطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني.

يساهم الريحان أيضًا في منع ظهور أعراض السكري، مثل ارتفاع الكوليسترول ومقاومة الأنسولين. كما يقلل من مستويات الكوليسترول ويقلل من نسبة الدهون التي تؤثر بدورها على مستويات الكوليسترول المرتفعة.

بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الريحان على العديد من الفوائد الأخرى، فهو يقلل من فقدان الذاكرة المرتبط بالشيخوخة والتوتر، ويحد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، ويساهم في خفض ضغط الدم لدى المصابين بارتفاع ضغط الدم، ويقلل من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، ويحد من نمو البكتيريا المسببة لتسوس الأسنان، ويساهم في علاج المشكلات المعوية، ويزيد من اليقظة الذهنية، ويعالج مشكلة فقدان الشهية ويساعد الجهاز الهضمي على التخلص من الغازات، ويقلل من الإمساك وحتى الإسهال، ويعزز صحة الكلى.