انت الان تتابع خبر متصلة منزوعة الحياء تقول.. زوجي ينام معي مـن المكان الغلط ويستمتع بذلك هـل أطـلب الطلاق ولا اعمل ايه؟.. هكذا كان رد مبروك عطيه المفاجـئ والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أكد الدكتور مبروك عطية، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، أنه غير مشروع بالنسبة للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها بسبب إتيانها من الخلف خلال العلاقة الزوجية، إلا بعد توجيه النصح أكثر من مرة. وأضاف عطية، في رده على سؤال متصل حول هذا الموضوع، أنه إذا كان الزوج يصر على ممارسة هذا الفعل المحرم ولا يرغب في التراجع عنه، فللزوجة الحق في طلب الطلاق منه.

وأوضح أن هذا الفعل يعتبر من الكبائر، مستشهداً بقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم "ملعون من أتى امرأة في دبرها"، مشيراً إلى أن من يقوم بهذا الفعل يعتبر عاصياً ومجرماً ومرتكباً لكبيرة.

وأشار إلى أن الإتيان من هذا الموضع يعتبر من أعظم الكبائر، لأن الله تعالى حرم على الإنسان الإتيان منه، وأن الله أحل له موضعاً آخر للإتيان منه، مستشهداً بقوله تعالى "فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ".