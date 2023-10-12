انت الان تتابع خبر كيف تنام في دقيقتين..طريقة مذهله ومجربة..سوف تغير حالك الان!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - طريقة النوم العسكري هي تقنية نوم يمارسها الجيش الأمريكي لمساعدة الجنود على النوم تحت أي ظروف، بما في ذلك في ساحة المعركة.

وطوّر الجيش الأمريكي تقنية النوم لمساعدة الجنود المتعبين على النوم في أي وقت، حتى مع سماع أصوات طلقات نارية في الخلفية.

وتركز الطريقة على استرخاء العضلات التدريجي، والتنفس العميق، والتخيل الموجه لتحقيق حالة الهدوء والسكينة ليلة لمدة ستة أسابيع.

وشارك مدرب اللياقة البدنية جاستن أجوستين كيفية القيام بذلك، ونصح بممارسة هذه التقنية كل ليلة لمدة ستة أسابيع.

وأوضح أن 96% من الأشخاص الذين يتقنونها قادرون على النوم خلال دقيقتين من إغلاق أعينهم، وفقا لصحيفة" إكسبريس".

وأضاف جاستين، الذي وصف هذه التقنية بأنها "مذهلة": "وفقًا لبحثي، تم تطوير هذه التقنية بشكل أساسي للطيارين المقاتلين الذين يحتاجون إلى 100 بالمائة من ردود أفعالهم وتركيزهم، والذي نعلم جميعًا أنه يتناقص مع قلة النوم."

طريقة النوم العسكرية

تهدئة جسمك والاسترخاء

1. أولاً، وفقًا لجوستن، أنت بحاجة إلى تهدئة جسمك والاسترخاء بشكل منهجي وإغلاق كل جزء من جسمك من الرأس إلى أخمص القدمين

وقال : ابدأ بإرخاء عضلات جبهتك. أرخِ عينيك وخديك وفكك وركز على تنفسك. انزل إلى رقبتك وأكتافك، تأكد من أن كتفيك غير متوترتين. قم بإسقاطها إلى أدنى مستوى ممكن وحافظ على ذراعيك إلى جانبك، بما في ذلك يديك وأصابعك.

وأضاف جاستن "تخيل هذا الإحساس الدافئ الذي ينتقل من رأسك إلى أطراف أصابعك."

تصفية ذهنك

- خذ نفسًا عميقًا وأخرجه ببطء، مع إرخاء صدرك وبطنك وصولاً إلى فخذيك وركبتيك وساقيك وقدميك.. قم بتصفية ذهنك من أي ضغوط.

التخيل الموجه

وأوصى جاستن بالتفكير في سيناريوهين:

- الاستلقاء في زورق في بحيرة هادئة، ولا يوجد فوقك سوى سماء زرقاء صافية.

- الاستلقاء على أرجوحة مخملية سوداء في غرفة حالكة السواد.

لا تفكر

وأضاف جاستن: "في أي وقت عندما تبدأ في التفكير في أي شيء آخر أو عندما تبدأ في تشتيت انتباهك، كرر هذه الكلمات لمدة عشر ثوانٍ - "لا تفكر". لا تفكر."