انت الأن تتابع خبر الجديد شديد.. غادة عبد الرازق بالهوت شورت تظهر أنوثتها بالاسود مع زوجها في الصحراء.. ومتابع كنت بتعملوا ايه هناك وسط الصحراء والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - دائما ما تظهر الفنان الجميله غاده عبد الرازق على مواقع التواصل الاجتماعي بصوره كبيره جدا وتقوم بنشر الفيديوهات والصور على صفحتي الخاصه على موقع التواصل الاجتماعي انستقرام حيث ظهرت الفنانه غاده عبد الرازق باطلاله قويه جدا ظهرت فيها انوثتها ورشاقتها وجمالها والملابس الانيقه التي ترتديها الفنانه الجميله غاده عبد الرازق.

واثاره الفنانه غاده عبد الرازق كبير جدا على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا الصور التي ظهرت فيها صاحبتي زوجها والتي كانت ترتدي فيها هوت شورت جينز ونسقت عليه تيشرت اللون المنقوش وساره الفنانه غاده عبد الرازق بهذا الصور المتابعيها والجمهور الكبير الذي يعشق الفنانه غاده عبد الرازق.

رتبت غادة عبد الرازق وزوجها الشال كروشيهات على شعرها كانت ملفوفة حول وجهها خلال رحلة السفاري في الصحراء.