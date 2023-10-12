6 ساعات فقط تفصل مصر عن كارثه مدمرة هي الأعنف منذ قرون... والصحة المصرية تستنفر جميع كوادرها من أجل تقديم الدعم الطبي للمنكوبين!!

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الرياض - روايدا بن عباس - مع استمرار التقلبات المناخية، كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء تفاصيل جديدة عن حالة الطقس خلال الساعات القليلة المقبلة. وأكدت أن البلاد تشهد حاليا استقرارًا تاما في الأحوال الجوية وتحسن في قيم الحرارة في معظم أنحاء الجمهورية.

وعن أهم الظواهر الجوية المتوقعة، أضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، أنه هناك استمرار الانخفاض الطفيف في درجات الحرارة. وأشارت إلى أن مصر تتأثر امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا ويعمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة، مما يساعد على انخفاض درجات الحرارة.

وأكملت غانم أن أغلب مصادر هذه الكتل الهوائية المؤثرة علينا الشمالية قادمة من جنوب أوروبا مع امتداد مرتفع العروض الوسطى. وبالتالي، من المتوقع أن تكون العظمى على القاهرة الكبرى 32 درجة مئوية خلال فترة النهار.

وفي السياق نفسه، أشارت غانم إلى أن الطقس خلال فترة الصباح سيكون لطيفا تماما في معظم الأنحاء، نظرًا لوجود السحب التي ستحجب جزءًا من أشعة الشمس.

وأضافت أن نسب الرطوبة أقل من الأيام الماضية، وذلك بسبب توزيع الرطوبة في عمود الهواء ككل بفضل المنخفض الجوي.

تقدمت درجات الحرارة اليوم الأربعاء في مختلف المناطق المصرية. وفي القاهرة، بلغت الدرجة العظمى 32 درجة مئوية، في حين بلغت الدرجة الصغرى 24 درجة مئوية.

وفي العاصمة الإدارية، سجلت الدرجة العظمى 33 درجة مئوية، والدرجة الصغرى 23 درجة مئوية.

أما في الإسكندرية، فقد بلغت الدرجة العظمى 30 درجة مئوية، والدرجة الصغرى 24 درجة مئوية.

وفي العلمين الجديدة، سجلت الدرجة العظمى 30 درجة مئوية، والدرجة الصغرى 22 درجة مئوية.

في مطروح، بلغت الدرجة العظمى 29 درجة مئوية، والدرجة الصغرى 22 درجة مئوية.

وفي شرم الشيخ، سجلت الدرجة العظمى 38 درجة مئوية، والدرجة الصغرى 27 درجة مئوية.

وفي الغردقة، بلغت الدرجة العظمى 37 درجة مئوية، والدرجة الصغرى 27 درجة مئوية.

وفي أسيوط، سجلت الدرجة العظمى 36 درجة مئوية، والدرجة الصغرى 21 درجة مئوية.

وفي سوهاج، بلغت الدرجة العظمى 37 درجة مئوية، والدرجة الصغرى 23 درجة مئوية.

وفي قنا، سجلت الدرجة العظمى 39 درجة مئوية، والدرجة الصغرى 23 درجة مئوية.

وفي أسوان، بلغت الدرجة العظمى 40 درجة مئوية، والدرجة الصغرى 26 درجة مئوية.