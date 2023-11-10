متصل محروم بيعاني مراتي لا ترضى ان تنام معي إلا بعد ان افعل هذا الشيء المهين والمذل لها .. لن تصدقوا رد مبروك عطية الناري الذي صدم الملايين.!

الرياض - روايدا بن عباس - من بين الأسئلة المئات التي يتلقاها الشيخ مبروك عطية، صدم مواطن مصري الداعية الشهير بسؤاله الغريب. في إحدى المقابلات التلفزيونية التي يجريها الشيخ مبروك عطية، تلقى سؤالًا غريبًا من أحد المشاهدين.

أجاب الشيخ على هذا السؤال بحكمة ومعرفة. تلقى الدكتور مبروك عطية، الذي يعمل أستاذًا للشريعة الإسلامية في جامعة الأزهر، سؤالًا غريبًا من أحد المشاهدين خلال لقاء عبر قناته الرسمية على يوتيوب. وجاء في السؤال: "زوجتي لا ترضى بمعاشرتي إلا بعد أن أدفع لها 50 رد الشيخ مبروك عطية على هذا السؤال بطريقة متزنة وحكيمة. أوضح أن الزوجة لديها حقوقها ومطالبها الشرعية، ومن بين تلك المطالب هو توفير النفقة لها. وأشار إلى أن النفقة هي حق مشروع للزوجة، ويجب على الزوج توفيرها بحسب إمكانياته ومقدرته

أوضح الشيخ مبروك عطية أن الزوجة لديها الحق في طلب مقابل معاشرتها، ويجب على الزوج أن يكون سخيًا ومسؤولًا في تلبية هذا الطلب. ومع ذلك، يجب على الزوج التأكد من أن هذا الطلب ليس مبالغًا فيه ولا يتعارض مع القيم والمبا

اختتم الشيخ مبروك عطية حديثه بتذكير الزوج بأنه يجب عليه أن يتصرف بعدل ومنصفية في التعامل مع زوجته، وأن يحافظ على توازن بين حقوقه وحقوقها. وعلى الزوج أن يعمل على بناء علاقة زوجية مستقرة ومتوازنة تستند إلى الحب والاحترام المتبادل

في النهاية، يجب أن يكون الزوج مدركًا لأهمية الاحترام والتفاهم في الحياة الزوجية، وأن يسعى جاهدًا لتحقيق سعادة ورضا زوجته. فالعلاقة الزوجية الناجحة تحتاج إلى جهود مشتركة وتفانٍ من الطرفين، وعلى الزوج أن يكون قائدًا حكيمًا ومحبًا ومتفهمًا لاحتياجات زوجته.