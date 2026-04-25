مباشر الأسطورة.. بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 25 أبريل 2026 08:23 مساءً - تتجه أنظار عشاق كرة القدم نحو المواجهة المرتقبة التي تجمع بين مانشستر سيتي وساوثهامبتون، مساء اليوم السبت 25 أبريل 2026، على ملعب ويمبلي، ضمن منافسات نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، في لقاء يحمل طابعًا حاسمًا لتحديد أحد طرفي النهائي.

يدخل مانشستر سيتي المواجهة بقيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا بطموحات كبيرة، حيث يسعى الفريق لمواصلة نتائجه القوية هذا الموسم، والاقتراب خطوة جديدة نحو تحقيق لقب جديد يُضاف إلى خزائنه. ويعتمد “السيتي” على قوته الهجومية الضاربة وتنوع الحلول في مختلف مراكز الملعب، وهو ما يجعله المرشح الأبرز لحسم بطاقة التأهل.

في المقابل، يخوض ساوثهامبتون المباراة بروح التحدي، آملًا في تحقيق مفاجأة من العيار الثقيل أمام أحد أقوى فرق أوروبا. ويعتمد الفريق على التنظيم الدفاعي والانضباط التكتيكي، إلى جانب الهجمات المرتدة السريعة التي قد تشكل خطورة على دفاعات السيتي.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد ساوثهامبتون

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 7:15 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، في توقيت مناسب لعشاق الكرة لمتابعة واحدة من أبرز مواجهات اليوم.

أما عن القنوات الناقلة، فتنفرد شبكة beIN Sports بحقوق بث مباريات البطولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث سيتم نقل اللقاء عبر قناة beIN Sports HD 4، مع استوديو تحليلي شامل قبل وبعد المباراة. كما يمكن متابعة المواجهة عبر الإنترنت من خلال تطبيقي TOD TV وbeIN Connect، لتوفير تجربة مشاهدة مرنة وعالية الجودة.

وتحظى المباراة باهتمام جماهيري واسع، نظرًا لقيمة الفريقين وتاريخ البطولة العريق، مما يجعلها واحدة من أقوى مواجهات نصف النهائي هذا الموسم.