مباشر الأسطورة.. بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 25 أبريل 2026 08:23 مساءً - تتجه الأنظار نحو ملعب ويمبلي، الذي يحتضن مواجهة قوية تجمع بين مانشستر سيتي وساوثهامبتون، ضمن منافسات نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لموسم 2025-2026، في لقاء يحمل طابعًا خاصًا نظرًا لقيمة البطولة وصعوبة هذا الدور.

يدخل فريق مانشستر سيتي المواجهة بقيادة مدربه بيب جوارديولا وهو يدرك جيدًا أن مباريات الكأس لا تخضع للمنطق أو الفوارق الفنية، حيث كثيرًا ما تشهد مفاجآت تقلب التوقعات.

لذلك من المنتظر أن يعتمد السيتي على تشكيلته الأساسية مدعومة بعناصره الهجومية القوية، بهدف حسم التأهل مبكرًا وتفادي أي سيناريو غير متوقع.

في المقابل، يخوض ساوثهامبتون اللقاء بروح قتالية عالية، ساعيًا لاستغلال الفرصة التاريخية للوصول إلى النهائي. ومن المتوقع أن يعتمد الفريق على التنظيم الدفاعي والانضباط التكتيكي، مع محاولة استغلال الهجمات المرتدة السريعة لمباغتة دفاعات السيتي.

توقيت انطلاق مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد ساوثهامبتون

من المقرر أن تُقام المباراة مساء اليوم السبت 25 أبريل 2026، في أجواء جماهيرية منتظرة، حيث تنطلق صافرة البداية في توقيت مناسب لعشاق الكرة الإنجليزية، وسط ترقب كبير لمعرفة الطرف الذي سيحجز مقعده في النهائي.

كيفية مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد ساوثهامبتون

من حيث النقل التلفزيوني، فسيتم بث المباراة عبر شبكة “بي إن سبورتس”، الناقل الحصري للبطولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD 4، مع استوديو تحليلي شامل يسبق اللقاء ويستعرض أبرز الجوانب الفنية للفريقين.

وتحمل هذه المواجهة أهمية كبيرة لكلا الطرفين، إذ يسعى مانشستر سيتي لمواصلة مشواره نحو تحقيق لقب جديد يضاف إلى خزائنه، بينما يطمح ساوثهامبتون إلى تحقيق مفاجأة مدوية تقوده إلى المباراة النهائية، في واحدة من أبرز ليالي الكأس هذا الموسم.