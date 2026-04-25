الأسطورة.. بث مباشر مشاهدة مباراة آرسنال ضد نيوكاسل...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 25 أبريل 2026 08:23 مساءً - يستضيف ملعب “الإمارات” بالعاصمة لندن مواجهة قوية تجمع بين آرسنال ونيوكاسل يونايتد، مساء اليوم السبت 25 أبريل 2026، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026، في لقاء يحمل أهمية كبيرة في صراع المراكز المتقدمة.

يدخل آرسنال المباراة وهو في المركز الثاني برصيد 70 نقطة من 33 مباراة، بعدما حقق 21 انتصارًا و7 تعادلات مقابل 5 هزائم. ويأمل “المدفعجية” في مواصلة الضغط على المتصدر والحفاظ على حظوظه في المنافسة حتى الجولات الأخيرة من الموسم، خاصة في ظل الاستقرار الفني الذي يعيشه الفريق هذا العام.

في المقابل، يخوض نيوكاسل يونايتد اللقاء وهو يحتل المركز الرابع عشر برصيد 42 نقطة، بعدما حقق 12 فوزًا و6 تعادلات وتلقى 15 هزيمة. ويطمح “الماكبايس” إلى تحسين نتائجه بعد فوزه في آخر جولتين، ومحاولة الخروج بنتيجة إيجابية من ملعب الإمارات رغم صعوبة المهمة.

ويعتمد آرسنال هجوميًا على قدرات المهاجم السويدي فيكتور جيوكيريس الذي يُعد أحد أبرز عناصر الخط الأمامي هذا الموسم بتسجيله 12 هدفًا، بينما يبرز في نيوكاسل اللاعب هارفي بارنز كأحد أهم الحلول الهجومية بتسجيله 5 أهداف حتى الآن.

تاريخ مواجهات آرسنال ضد نيوكاسل

تاريخيًا، تميل الكفة لصالح آرسنال، حيث حقق 9 انتصارات في المواجهات المباشرة مقابل 5 لنيوكاسل، وكان آخر لقاء بينهما قد انتهى بفوز آرسنال بنتيجة 2-1 في مباراة قوية جمعت الفريقين في سبتمبر الماضي.

القنوات الناقلة لمباراة آرسنال ونيوكاسل

أما عن القنوات الناقلة، فتنفرد شبكة beIN Sports بحقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث سيتم نقل المباراة عبر قناة beIN Sports HD 2، مع تعليق المعلق عامر الخوذيري، إلى جانب تغطية تحليلية قبل وبعد اللقاء.

موعد مباراة آرسنال ضد نيوكاسل

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، في مواجهة ينتظرها عشاق الكرة الإنجليزية لما تحمله من إثارة وصراع مباشر على النقاط في مرحلة حاسمة من الموسم.