موضة ال polka dots وازاي تنسقيها

موضة ال polka dots وازاي تنسقيها

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موضة ال polka dots وازاي تنسقيها

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موضة ال polka dots وازاي تنسقيها

موضة ال polka dots وازاي تنسقيها

موضةال polka dots او النقط من ابرز صيحات الموضة، وهي من الموضة القديمة اللي رجعت تاني، والنهاردة هنقولك ازاي تنسقيه.

:من ابرز طرق لبسه

الفساتين.

Polka dots dress
Polka dots dress
Polka dots.1

التوب.

Polka dots top
Polka dots top.1
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الاقمشة الشفافة المنقطة.

Translucent polka dots
Translucent polka dots.1
Translucent polka dots.2

البليزر المنقط.

Polka dots blazer
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طرق تنسيقه:

خلي اللوك بسيط: نسقي مع القطعة المنقطة اكسسوارات بسيطة ومحايدة، زي الاكسسوارات الدهبي البسيطة والصنادل الجلد.

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الاحذية العصرية: نسقي الفساتين البولكا دوت مع الاحذية العصرية، زي احذية ماري جين, او احذية البالية الفلات, او فليب فلوب بكعب.

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جربي الالوان: بالرغم ان ستايل النقط السائد فيه هو اللون الابيض والاسود الكلاسيكي وهيفضل عنصر اساسي، الا انه بننصحك تجربي النقط الاكبر حجما والالوان الاكتر نعومة، زي اللون الشوكولاتة او الكحلي او الاحمر.

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هيثم هارون

الكاتب

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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