موضة ال polka dots وازاي تنسقيها

موضةال polka dots او النقط من ابرز صيحات الموضة، وهي من الموضة القديمة اللي رجعت تاني، والنهاردة هنقولك ازاي تنسقيه. :من ابرز طرق لبسه الفساتين. Polka dots dress Polka dots.1 التوب. Polka dots top Polka dots top.1 Polka dots top.2 الاقمشة الشفافة المنقطة. Translucent polka dots Translucent polka dots.1 Translucent polka dots.2 البليزر المنقط. Polka dots blazer Polka dots blazer.1 طرق تنسيقه: خلي اللوك بسيط: نسقي مع القطعة المنقطة اكسسوارات بسيطة ومحايدة، زي الاكسسوارات الدهبي البسيطة والصنادل الجلد. polka dots.3 الاحذية العصرية: نسقي الفساتين البولكا دوت مع الاحذية العصرية، زي احذية ماري جين, او احذية البالية الفلات, او فليب فلوب بكعب. polka dots.2 polka dots.4 جربي الالوان: بالرغم ان ستايل النقط السائد فيه هو اللون الابيض والاسود الكلاسيكي وهيفضل عنصر اساسي، الا انه بننصحك تجربي النقط الاكبر حجما والالوان الاكتر نعومة، زي اللون الشوكولاتة او الكحلي او الاحمر. polka dots.5 polka dots.6 polka dots.7 polka dots.8 polka dots.9 polka dots.10 polka dots.11 polka dots.12 polka dots.13 polka dots.14 polka dots.15 polka dots.16 polka dots.17 polka dots.18 polka dots.19 polka dots.20 polka dots.21 polka dots.22 polka dots.23 polka dots.24 polka dots.25 polka dots.26 polka dots.27 polka dots.28 polka dots.29 polka dots.30

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