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٧ طرق لاستخدام القرنفل وماية الورد لبشرة صحية

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٧ طرق لاستخدام القرنفل وماية الورد لبشرة صحية

٧ طرق لاستخدام القرنفل وماية الورد لبشرة صحية

القرنفل من المكونات المضادة للاكسدة القوية، ومضاد للبكتيريا، ومحفز طبيعي للكولاجين، وماية الورد بتهدي الالتهابات، وبتوازن درجة حموضة البشرة، وبترطب البشرة، ولما تجميعهم مع بعض مع بعض المكونات التانية هتقدري تعملي تركيبات ممكن تزيل التجاعيد، وتهدي حب الشباب، وبتقلل البقع الغامقة، وبتدي نضارة واشراقة فورية للبشرة.

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رشا محمد

الكاتب

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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