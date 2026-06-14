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فوايد وضع الزيت على السرة

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فوايد وضع الزيت على السرة

فوايد وضع الزيت على السرة

السرة تعتبر مركز حيوي للطاقة، لانها متصلة بأجزاء مختلفة من الجسم من خلال قنوات طاقة دقيقة، ووضع الزيت على المنطقة دي بيحفز القنوات دي، وده بدوره بيعزز الصحة العامة للجسم، وليها تأثير عميق على اجهزة الجسم بما فيهم الجهاز الهضمي والتناسلي والدوري.

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أحمد زيدان

الكاتب

أحمد زيدان

محرر اخبار محترف يكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي ومتخصص في التغطيه الصحفيه لاخبار الاقتصاد

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