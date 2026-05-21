جهاز تنمية التجارة يبحث تسريع تنفيذ 3 مشروعات تجارية ولوجستية ببني سويف

دبي - احمد فتحي في الخميس 21 مايو 2026 07:07 مساءً - محمد أحمد _ يستهدف جهاز تنمية التجارة الداخلية تسريع وتيرة العمل بعدد من المشروعات الاستثمارية والتجارية بمحافظة بني سويف، في إطار خطته لدعم الأنشطة التجارية واللوجستية وخلق فرص استثمارية جديدة داخل المحافظة.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، مع حسام الجراحي القائم بأعمال رئيس الجهاز، لبحث موقف المشروعات التابعة للجهاز، بحضور شريف يونس، رئيس مجلس إدارة شركة إعمار للخدمات اللوجستية، المطور التجاري لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظة.

وشهد الاجتماع استعراض موقف مشروع تطوير واستغلال قطعة أرض بمنطقة الكريمات على مساحة 47 فدانًا، والتي تتولى شركة إعمار للخدمات اللوجستية أعمال التطوير التجاري بها، إلى جانب مشروع أرض مصنع الثلج بمساحة 2700 متر مربع، فضلًا عن مشروع آخر تابع للجهاز بالمنطقة الصناعية على مساحة 133 فدانًا.

وناقش الجانبان آليات تسريع تنفيذ المشروعات بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والمطورين التجاريين، وذلك ضمن خطة الدولة لدعم الاستثمار التجاري واللوجستي وتعزيز جهود التنمية بالمحافظات.

عبد العزيز: دراسة طرح فرص جديدة .. وتذيل العقبات أمام المطورين

وأكد الدكتور عبد الله عبد العزيز أهمية تعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة داخل المحافظة، موجّهًا بعرض مختلف الأراضي والفرص التجارية والاستثمارية المتاحة على جهاز تنمية التجارة الداخلية، لدراسة إمكانية إقامة مناطق تجارية واستثمارية جديدة تدعم خطة التنمية الاقتصادية بالمحافظة وتلبّي احتياجات المواطنين والمستثمرين.

الجراحي: تسريع تنفيذ المشروعات يعزز جذب الاستثمارات ويوفر فرص عمل

من جانبه، أكد حسام الجراحي حرص الجهاز على دفع معدلات تنفيذ المشروعات الاستثمارية بالمحافظات، والعمل على تهيئة مناخ جاذب للاستثمار التجاري، بما يسهم في توفير فرص العمل وتنشيط حركة التجارة الداخلية وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المحلي.

كما ناقش الاجتماع أبرز التحديات والمعوقات التي تواجه بعض المشروعات، حيث وجّه محافظ بني سويف الجهات التنفيذية المعنية بسرعة التنسيق الكامل مع جهاز تنمية التجارة الداخلية والمطورين التجاريين، والعمل على تذليل العقبات أمام تنفيذ المشروعات، بما يضمن دخولها الخدمة وفق الجداول الزمنية المحددة.

