التموين وديمترا الروسية تبحثان إنشاء مركز لوجستي إقليمي للحبوب بالموانئ المصرية

دبي - احمد فتحي في الخميس 21 مايو 2026 07:07 مساءً - محمد أحمد _ عقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا مع أليكسي جريبانوف، رئيس شركة “ديمترا القابضة” الروسية المتخصصة في تجارة الحبوب والخدمات اللوجستية، لبحث تطوير التعاون المشترك بين الجانبين، بما يتجاوز عقود توريد القمح الروسي، وصولًا إلى إقامة شراكات استثمارية استراتيجية.

وأوضح الوزير، أن التعاون مع الجانب الروسي يأتي في إطار تعزيز جهود الدولة لاستقرار سلاسل الإمداد لمصر، و بناء مخزون استراتيجي آمن ومستدام من السلع الأساسية، بما يواكب المتغيرات العالمية ويعزز منظومة الأمن الغذائي.

جاء ذلك على هامش الوزير في فعاليات “المنتدى الروسي الخامس للحبوب” المنعقد بمدينة سوتشي خلال الفترة من 20 إلى 23 مايو 2026، تحت شعار “قطاع الحبوب في عصر الذكاء الاصطناعي: الإنتاجية والتكنولوجيا والتصدير”، وذلك بحضور السفير حمدي شعبان، سفير جمهورية مصر العربية لدى روسيا الاتحادية، وأحمد شوقي، الوزير المفوض التجاري ورئيس المكتب الاقتصادي والتجاري المصري بروسيا.

وأكد الجانبان متانة العلاقات الاقتصادية المصرية الروسية، لا سيما في مجال الأمن الغذائي، في ظل كون روسيا أحد أهم موردي القمح لمصر، مع التأكيد على أهمية تنويع مصادر الإمداد وتطوير البنية التحتية للتخزين والنقل.

كما ناقش الاجتماع مقترح إنشاء مركز لوجستي إقليمي لتجارة وتخزين الحبوب بالموانئ المصرية، وتطويره ليشمل أنشطة ذات قيمة مضافة مثل تصنيع الدقيق والمكرونة والزيوت والأعلاف، بما يعزز كفاءة سلاسل الإمداد ويرفع القيمة الاقتصادية للمنتجات.

وتطرق اللقاء كذلك إلى تبادل الخبرات الفنية والتكنولوجية في مجالات زراعة وتخزين وتداول الحبوب، والاستفادة من التجربة الروسية في رقمنة إدارة قطاع الحبوب، فضلًا عن بحث فرص الاستثمار المشترك في مشروعات الصوامع ومراكز التجميع والتخزين الاستراتيجي داخل مصر.

يأتي هذا اللقاء في إطار حرص وزارة التموين على تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع كبرى الشركات العالمية في قطاع الحبوب، وتنويع مصادر الإمداد، وتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية نحو دعم منظومة الأمن الغذائي وتحقيق الاستدامة في توافر السلع الأساسية.

