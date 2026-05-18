نقط الضغط لعلاج مشاكل الجسم المختلفة

كتير من المشاكل الصحية زي الصداع، الكحة, الام الضهر, والارق تقدري تعالجيها بتدليك وتحفيز نقط الضغط الصحيحة، اللي بتفعل جهازالمناعة, والجهاز العصبي, والاعضاء الحيوية، والنهاردة هنتعرف على اماكن الضغط الصحيحة اللي المفروض تحفزيها يوميا، والتقنية على ما قد ما هي بسيطة لكن فعالة جدا.

- علاج الصداع - اجهاد العين - ارهاق الدماغ - التهاب الجيوب الانفية:

المكان:من طرف الصوباع الاوسط لثنايا الجلد (بين المفاصل).

طريقة التحفيز:

استخدمي الصوباع الابهام للضغط بشكل خفيف.

اعملي حركات دائرية.

مع اخد انفاس عميقة لمدة دقيقة لدقيقتين.

الفوايد:

تهدئة الجزء العلوي من الجسم.

تحسين تدفق الدم للدماغ.

تقليل الم الجبهة والصدغ.

تحسين الرؤية وتخفيف الصداع.

- السعال - صعوبة التنفس - التهاب الحلق - ارتجاع المريء:

المكان: بين الصوباع السبابة والوسطي، وبين الوسطى والبنصر.

طريقة التحفيز:

اضغطي بقوة في المكان من اعلى التجويف باتجاه راحة الايد.

الفوايد:

فتح الرئتين.

تهدئة الحلق.

تخفيف ضيق الصدر وصعوبة البلع.

مفيد للتخلص من البلغم او ضغط الصدر المتكرر.

- انتفاخ البطن - عسر الهضم - الم المعدة - كثرة التبول:

المكان: من منتصف راحة الايد للرسغ، على طول محور الصوباع الاوسط.

طريقة التحفيز:

استخدام الصوباع الابهام للتدليك بحركات دائرية، كأنك بتدلكي الامعاء.

الفوايد:

تحفيز الطحال والمعدة.

تحسين الهضم.

تقليل التجشؤ والتبول الليلي.

توازن طاقة الكلى.

- الم اسفل الضهر - الم الورك - اجهاد اسفل الضهر:

المكان:بين البنصر والخنصر، وصولا لقاعدة الايد.

طريقة التحفيز:

دلكي لتحت كأنك بتدلكي العمود الفقري.

الفوايد:

تخفيف الم اسفل الضهر.

تقليل تيبس الورك.

تحسين تدفق الدم للجزء السفلي من الجسم.

- خفقان القلب - الارق - القلق- عدم انتظام ضغط الدم:

المكان: مركز راحة الايد، والعضلة الرخوة اسفل الابهام.

طريقة التحفيز:

استخدام حركات دائرية عميقة وبطيئة وثابتة، وادمجي ده مع التنفس العميق والاسترخاء لمدة ٣٠ ثانية مع اغلاق العين.

الفوايد:

تهدئة العقل.

تحسين النوم.

ابطاء ضربات القلب السريعة.

تقليل الارق.

- تنميل الايدين - اجهاد الرسغ - توتر الرقبة والكتف:

المكان: مفاصل صوابع السبابة والبنصر.

المفصل ١-٢: الرسغ.

المفصل ٢-٣: المرفق.

طرف الصوباع: الكتف واعلى الذراع.

طريقة التحفيز:

اتني كل صوباع ودلكي المنطقة اللي حوالين المفاصل لمدة ٣٠ ثانية لكل صوباع.

ودلكي ضهر الايد بالراحة في المناطق المقابلة.

الفوايد:

تدفئة المفاصل.

تنشيط مسارات الطاقة.

تخفيف التنميل.

تحسين وظائف الاعصاب.

- الم الركبة - ارهاق الساقين - شد عضلة الساق - الم الكاحل:

المكان: الابهام والبنصر.

المفصل ١-٢: للكاحل.

المفصل ٢-٣: الساق والركبة.

طرف الصوباع: الفخد والورك.

طريقة التحفيز:

اضغطي مع التدليك بالراحة على طول المفاصل لحد ماتحسي المكان بقى دافي.

الفوايد:

تحسين الدورة الدموية في الساقين.

تخفيف الارهاق الناتج عن الوقوف او النشاط البدني المكثف.

- نصايح لافضل النتايج:

خصصي من ٣ لـ ٥ دقايق بس لكل منطقة يوميا، ويفضل تعملي ده الصبح او قبل النوم.

لو حسيتي بألم حاد او شد او تيبس عند الضغط على نقطة معينة، ده معناه ان العضو المقصود محتاج عناية اضافية.