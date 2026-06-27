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طقس الأحد.. شديد الحرارة وارتفاع في الرطوبة والعظمى بالقاهرة 35 درجة

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طقس الأحد.. شديد الحرارة وارتفاع في الرطوبة والعظمى بالقاهرة 35 درجة

طقس الأحد.. شديد الحرارة وارتفاع في الرطوبة والعظمى بالقاهرة 35 درجة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 27 يونيو 2026 04:24 مساءً - تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأحد 28 يونيو 2026، طقسا معتدل الحرارة رطب في الصباح الباكر، حار رطب نهاراً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد الحرارة على جنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلاً على أغلب الأنحاء مائل للحرارة على جنوب الصعيد.

 

 

​لتكون درجات الحرارة العظمى في الظل (المتوقعة والمحسوسة):

 

القاهرة الكبرى: العظمى 35، المحسوسة 37.

 

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 31، المحسوسة 33.

 

شمال الصعيد: العظمى 38، المحسوسة 39.

 

الوجه البحري: العظمى 34، المحسوسة 36.

 

السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 32، المحسوسة 34.

 

جنوب الصعيد: العظمى 41، المحسوسة 42.

 

الظواهر الجوية

 

​ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من (1 إلى 2) درجة.

 

​شبورة مائية من (4 إلى 8 صباحاً): على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحياناً وتؤدي إلي انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق.

 

​نشاط رياح أحياناً تتراوح سرعتها من (30 إلى 35) كم/س على القاهرة الكبري وجنوب سيناء وشمال الصعيد ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة .

 

​فرص ضعيفة لتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

 

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة غدا الأحد 28 يونيو 2026

​القاهرة: العظمى 35، الصغرى 24

 

​الإسكندرية: العظمى 31، الصغرى 23

 

​مطروح: العظمى 29، الصغرى 21

 

​سوهاج: العظمى 39، الصغرى 25

 

​قنا: العظمى 41، الصغرى 25

 

​أسوان: العظمى 41، الصغرى 26

 

اسماعيل الماحي

الكاتب

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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