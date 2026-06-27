بعثة منتخب مصر تعود إلى سبوكين بعد التأهل لدور الـ32 بالمونديال

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 27 يونيو 2026 02:18 مساءً - تعود بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم إلى مدينة سبوكين فجر غدٍ الأحد، قبل السفر إلى تكساس استعدادًا لمواجهة أستراليا في دور الـ 32.

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وانتزع المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن نقطة ثمينة من نظيره الإيراني، خلال المباراة التي جمعت المنتخبين صباح اليوم السبت في سياتل، بمنافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، وانتهت بالتعادل 1-1، ليتأهل الفراعنة إلى دور الـ 32 بكأس العالم في المركز الثاني رفقة لجيكا صاحب الصدارة بفارق الأهداف.

مصر تضرب موعداً مع أستراليا

وضرب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، تحت القيادة الفنية لحسام حسن موعداً تاريخياً مع نظيره الأسترالي، ضمن منافسات دور الـ 32 بكأس العالم 2026، حيث يبحث الفراعنة عن مواصلة رحلة المفاجآت بالمونديال.

ويلتقي المنتخب الوطني مع نظيره الأسترالي في التاسعة مساء الجمعة المقبل الموافق الثالث من يوليو القادم، ضمن منافسات دور الـ 32 بكأس العالم 2026.

مصر تتعادل مع إيران

وتعادل المنتخب الوطني الأول لكرة لقدم مع نظيره الإيراني بهدف لمثله، في مباراة الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، ليتأهل الفراعنة في المركز الثاني برصيد 5 نقاط خلف بلجيكا المتصدر بنفس الرصيد، إلا أن فارق الأهداف جاء لصالح المنتخب البلجيكي.