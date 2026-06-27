مونديال المفاجآت.. الرأس الأخضر يكتب التاريخ وأوروجواي تودع مبكرًا

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 27 يونيو 2026 02:18 مساءً - يواصل كأس العالم 2026 كسر كل التوقعات مع نهاية دور المجموعات، بعدما شهد سلسلة من النتائج غير المتوقعة التي أطاحت بمنتخبات عريقة، وفتحت أبواب المجد أمام أخرى تخوض البطولة لأول مرة، فى نسخة تؤكد أن توسيع المنافسات إلى 48 منتخبًا لم يمنع المفاجآت، بل زادها إثارة.

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وكان منتخب الرأس الأخضر بطل إحدى أبرز قصص البطولة، بعدما حجز بطاقة التأهل إلى دور الـ32 فى أول مشاركة له بتاريخ كأس العالم، مكتفيًا بثلاثة تعادلات أمام إسبانيا وأوروجواي والسعودية ليحصد ثلاث نقاط ثمينة منحته وصافة المجموعة الثامنة، في إنجاز تاريخي غير مسبوق.

منتخب الرأس الأخضر يكتب التاريخ في كأس العالم

فى المقابل، دفع المنتخب السعودي ثمن إهدار فرصه، بعدما اكتفى بتعادل سلبي أمام الرأس الأخضر فى الجولة الأخيرة، بالتزامن مع فوز إسبانيا على أوروجواي بهدف دون رد، ليودع "الأخضر" البطولة برصيد نقطتين فقط، مسجلًا خروجه السادس من دور المجموعات في تاريخه، بعدما بقي إنجاز مونديال 1994 الاستثناء الوحيد في مشاركاته العالمية.

وداع مبكر لمنتخب أوروجواي

ولم تكن السعودية الضحية الوحيدة للمجموعة الثامنة، إذ ودعت أوروجواي البطولة في واحدة من أكبر مفاجآت النسخة الحالية. فالمنتخب المتوج بكأس العالم مرتين خرج من دون أي انتصار، بعدما تعادل مع السعودية والرأس الأخضر قبل أن يخسر أمام إسبانيا، رغم امتلاكه مجموعة من أبرز نجوم الكرة العالمية مثل فيديريكو فالفيردي، ورودريجو بنتانكور، ومانويل أوجارتي، وداروين نونيز.

وفي مفاجأة أخرى، لعب المنتخب المصري دورًا غير مباشر في رسم ملامح المتأهلين، بعدما فرض التعادل 1-1 على إيران في الجولة الأخيرة من المجموعة السابعة. ولم يمنح هذا التعادل مصر بطاقة العبور إلى دور الـ32 في المركز الثاني فحسب، بل أطاح أيضًا بآمال المنتخب الإيراني في تحسين موقعه بين أصحاب المركز الثالث.

واستفاد المنتخب السنغالي من هذه النتيجة ليحجز مكانه بين أفضل المنتخبات صاحبة المركز الثالث، بعدما أنهى دور المجموعات برصيد ثلاث نقاط وفارق أهداف (+2)، متفوقًا على إيران التي اكتفت بثلاث نقاط أيضًا لكن بفارق أهداف أقل، ليواصل "أسود التيرانجا" مشوارهم في البطولة بفضل ما يمكن وصفه بـ"الهدية المصرية".

وبين الإنجاز التاريخي للرأس الأخضر، والخروج الصادم لأوروجواي، وإنقاذ مصر لآمال السنغال على حساب إيران، تؤكد النسخة الحالية من كأس العالم أنها بطولة لا تعترف بالأسماء أو التاريخ، بل بمن ينجح في استغلال تفاصيل المباريات وحسم اللحظات الحاسمة، لتستحق عن جدارة لقب "مونديال المفاجآت".