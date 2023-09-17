مفتي الديار المصرية يفاجئ الجميع و يبيح الإجهاض وإسقاط الجنين من بطن المرأة الحامل

الرياض - محمد الاطلسي - أفادت تقارير إعلامية، أن مفتي مصر، الدكتور شوقي علام، أكد أن دار الإفتاء لا تجيز الإجهاض بعد نفخ الروح في الجنين، إلا في حالة واحدة، وفقاً لـ”صدى البلد”.

وخلال حوار له مع برنامج “نظرة”، أوضح شوقي علام أن الإجهاض يكون جائزا ومشروعا بتقرير طبي يحذر من خطورة بقاء الجنين على صحة الأم.

وبين أن تنظيم النسل وسيلة لإخراج أجيال يجب أن تأخذ حقها في الرعاية المتكاملة وتنال الاهتمام الكافي؛ مما يؤهلهم إلى تَحمُّل المسئولية”.

وشدد المفتي، على أن تنظيم النسل لا يتعارض مع ما جاء في القرآن الكريم من النهي عن قتل الأولاد خشية الفقر، لافتا إلى أن اتخاذ إجراءات للحد من الزيادة السكانية لا يتعارض مع مراد الشرع الشريف.