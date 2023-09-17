اتفرج صورة تفضح قيادي حوثي بارز في صنعاء بعد ما كان يدعي بانه لايملك قيمة دواء!

الرياض - محمد الاطلسي - نشر القيادي الحوثي عبدالسلام جحاف صورة على حسابه في منصة X بجانب نجل حسين بدر الدين الحوثي ، ويظهر في الصورة معهم كذلك نجل شقيقه المدعو محمود جحاف وممسكا في يده هاتف آيفون الأمريكي الذي يصل قيمتة إلى الف دولار. وكان عبدالسلام جحاف نشر تغريدة قبل أيام قال فيها إن امه مصابة بفشل كلوي وأنه لا يملك قيمة علاج وان ابنه مات بسبب عدم توفر المال وان لا يجد في بيته مايسد رمقه ويعيش على الديون.

ليتفاجأ الجميع اليوم بالصورة ويتساءلون كيف لنجل شقيقك أن يملك هاتف باهض الثمن بالوقت الذي عمه وجدته لايملكون قوت يومهم وقيمة العلاج ، وكيف الحوثيين يدعون لمقاطعة البضائع الأمريكية و أطفالهم يملكون أفخم الهواتف الذكية الأمريكية ؟