وجبة شهيرة تنهي حياة شاب سعودي بطريقة كارثية ووالده يروي ما حدث بطريقة تبكي الطيور ..تفاصيل صادمة

الرياض - محمد الاطلسي - كشف المؤثر السعودي على منصات التواصل الاجتماعي، برقان الغامدي، تفاصيل صادمة عن سبب وفاة نجله الأكبر أحمد بعد تناوله وجبة سريعة من أحد المطاعم.

وقال الغامدي، في حديث لقناة روتانا خليجية، إن "نجله الأكبر أحمد تناول وجبة شاورما بعد صلاة الظهر ، ليشعر بالتعب بعدها ، ليتم نقله إلى المستشفى ، حيث تم إعطائه إبر وأدوية مضادة ” .

وأضاف الغامدي أن نجله بعد خروجه من المستشفى مرض مرة أخري ولكن لم يتم نقله إلى المستشفى وفي صباح اليوم التالي في حدود الساعة 10 وجدته والدته متوفي على السرير وينزف دم من فمه .

وأشار أمس الثلاثاء، إلى أن فجعة الموت قوية ولكنه يصبر ويحتسب أجره وولده عند الله سبحانه وتعالى. وختم حديثه بتوجيه رسالة هامة إلى الجمهور ، قائلًا فيها :”انتبهوا على أبنائكم من الوجبات الجاهزة والسريعة وأكل المطاعم” .

وكان مشهور سناب شات، برقان الغامدي، ظهر قبل أيام في مقطع فيديو ينعي خلاله ابنه الكبير أحمد، وهو يبكي قائلًا: "اليوم توفى ابني الكبير الله يرحمه، الله يجبر قلبي". وأثار الفيديو حالة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، ودعا المتابعون للمتوفي بالرحمة والمغفرة".