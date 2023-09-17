الموت ينهش الأسرة المالكه في السعودية وبيان طارئ من الديوان الملكي يفزع الجميع

الرياض - محمد الاطلسي - أعلن الديوان الملكي السعودي في بيان عاجل وفاة الأمير سعود بن عبد الله بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود، مما أحدث صدمة في أروقة الأسرة الحاكمة في المملكة العربية السعودية

تلقى أمراء الأسرة الحاكمة والشخصيات البارزة في المملكة التعازي والمواساة بوفاة الأمير سعود.

وأوضح الديوان الملكي أن الأمير سعود بن عبد الله توفي وتم تحديد موعد الصلاة عليه في جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض بعد صلاة العصر يوم الخميس الموافق 11 ذي الحجة 1444 هجري.

تغمد الله الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنه فسيح جناته. إنا لله وإنا إليه راجعون

ولم يتم الإعلان عن سبب وفاة الأمير سعود بن عبد الله، ولكن يجري التحقيق في الأمر ومن المتوقع أن يتم الكشف عن التفاصيل في وقت لاحق.

وفيما لم يعلن الديوان الملكي في السعودية عن سبب وفاة الأمير سعود بن عبد الله بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود في بيانه الرسمي، إلا أن بعض المصادر الصحفية في المملكة أشارت إلى أن الأمير الراحل تعرض لوعكة صحية أدت إلى وفاته.

توفي الأمير سعود بن عبد الله بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود، عضو في العائلة الحاكمة في المملكة العربية السعودية، في الرياض في أول أيام عيد الأضحى المبارك من السنة الهجرية 1444.

وقد صدر بيان من الديوان الملكي يعلن عن وفاته، حيث تلقت العائلة السعودية والشعب السعودي بأسره نبأ وفاته ببالغ الحزن والأسى.

ولد الأمير سعود في الرياض في أسرة آل سعود الحاكمة.

وكان والده الأمير عبد الله بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود مستشارًا للملك عبد العزيز قبل وفاته في عام 1976.

وكانت والدته الأميرة موضي بنت جلوي بن تركي آل سعود.

شارك الأمير سعود في العديد من المعارك إلى جانب والده، وقد تم تعيينه كأول وزير للنفط في المملكة العربية السعودية.

كان له دور هام في تنمية وإدارة قطاع النفط في المملكة، وساهم في تحقيق الاستقرار والازدهار الاقتصادي في البلاد.

تزوج الأمير سعود من الأميرة الجوهرة بنت مساعد بن عبد العزيز آل سعود.

وعاش معها حياة سعيدة ومثمرة، حيث تشتهر العائلة السعودية بقيمها العائلية القوية والاحترام المتبادل بين أفرادها.