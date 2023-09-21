شاب يمني مقيم بالسعودية يعثر على محفظة نقود ممتلئة.. ومافعله مفاجئ وغير متوقع !..اتفرج الصدمة

الرياض - محمد الاطلسي - عثر شاب يمني مقيم في المملكة العربية السعودية، على محفظة نقود من العملة الصعبة في منطقة مكة المكرمة، فقام بالبحث عن صاحبها وتسليمها له كما هي.

ووفقا لمقطع فيديو متداول،، فإن الشاب اليمني أيمن الشعث، وهو من أبناء محافظة إب، عثر على المحفظة داخل حقيبة صغيرة، وبداخلها نقود من فئة اليوان الصيني، والريال السعودي، وجواز سفر لمعتمر صيني.

يقول الشاب أيمن، إنه عرف من المعلومات الموجودة في الحقيبة، مكان إقامة الرجل الصيني، في أحد فنادق المنطقة، فذهب إلى الفندق، واستعلم عن صاحب الحقيبة، وسجل رقم هاتفه، لديهم، كي يتصلوا به في حال عودة صاحب المفقودات.

وظهر أيمن، وهو يسلم الحقيبة مع محفظة النقود، للمعتمر الصيني، الذي تفاجأ من أمانة الشاب اليمني، وشكره على ذلك، وأعطاه مبلغ (50 ريال سعودي)، كمكافأة على صنيعة.

وعلق أين بالقول، إن المبلغ الـ (50 ريالًا سعوديًا)، حلال له، وفيها من البركة الكثير، وعبر عن سعادته بإرجاع الأمانة لصاحبها.

وحظي المقطع بتفاعل واسع بين اليمنيين وناشطين عرب.