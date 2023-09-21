رد قاتل من تركي آل الشيخ بعد هجوم عمرو اديب عليه وعلى السعودية..اتفرج ماذا قال

الرياض - محمد الاطلسي - رد رئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ على سؤال الإعلامي المصري عمرو أديب بشأن شراء لاعبين أجانب وفنانين.

وقال أديب خلال برنامج "الحكاية" المذاع على MBC مصر: الناس يقولون إنكم تشترون لاعبي كرة وفنانين وإعلاميين وتشترون كل شيء؟ ورد آل الشيخ قائلاً: بالنسبة لكرة القدم، فالأفضل لشرح هذا الموضوع الأمير عبد العزيز وزير الرياضة، مشيراً إلى أن جميع دوريات العالم تسعى لتحقيق أعلى مستوى جودة حياة لمواطنيها وجلب السياحة.

وأضاف: لم نسمع هذه الأصوات في الصين ولا أمريكا، ولا في الدوري الإنجليزي الذي كان ضعيفاً في التسعينات قبل دخول مستثمرين خليجيين وغيرهم وأصبح قوي.

وتساءل آل الشيخ: لماذا نسمع هذه الأصوات في المملكة؟ مشيراً إلى أن وجود كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما ونيمار وساديو ماني في نفس الدوري يعد فخراً للمواطن السعودي والعربي ورفع جودة الحياة وينقلون الصورة الصحيحة عن المملكة ويدافعون عنها، وحتى يأتوا إليك يجب تعويضهم بمميزات معينة ولهذا فإن فكرة القدم مفيدة.

وبخصوص شراء الفنانين، قال آل الشيخ: من هم الفنانين الذين اشتريناهم؟ وخلال 4 سنوات، ماذا استفدنا بخلاف المحتوى وإسعاد هتيجي جري.

عبر آل الشيخ عن استيائه من استخدام كلمة "شراء"، معتبرا أنها تقلل من قيمة الأشخاص وتعاملهم كسلعة يمكن شراؤها وبيعها.

وأكد أن ثقافة الإنسانية تعد جزءًا أساسيًا من المعادلة، وأن الأمور المادية لا يجب أن تكون العامل الوحيد في تقدير قيمة الإنسان.

وأضاف أنه حتى لو تم عرض مبلغ كبير من المال عليه، فإنه لن يتغير ولن يتنازل عن قيمه ومبادئه الأساسية.