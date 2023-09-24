زوج سعودي يذهب مسرعاً للأمن للبحث عن زوجته بعد اختفائها.. وعندما وجدها كانت الصدمة القاتله

الرياض - محمد الاطلسي - بدأت أجهزة الأمن في الرياض ، تحقيقات في اتهام زوجة بخيانة زوجها مع رجل آخر ، وذلك بعد ما أبلغ زوجها الشرطة باختفائها ليكتشف بأنها كانت تخونه.تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الرياض ، إخطارًا من قسم شرطة الرياض، تضمن ورود بلاغ من زوج أفاد بتغيب زوجته عن المنزل وخروجها للذهاب إلى مكتب الصحة في الرياض وعدم عودتها مرة أخرى إلى المنزل، وفشله في التواصل معها هاتفيًا.وبالكشف في ملابسات الواقعة، تم العثور على الزوجة حيث تبين خروجها من المنزل وبحوزتها كيس بلاستيكي، وبالتعامل الفني وإجراء التحريات تبين إختباء الزوجة لدى شاب في شقته بمنطقة المرج.

وأكدت التحريات أن الزوجة على علاقة بشاب آخر منذ فترة حيث خرجت من المنزل بعد أن أوهمت زوجها بالذهاب إلى مكتب الصحة في الرياض ، إلا أنها كانت قد تحصلت على كيس بلاستيكي به ملابسها وذهبت إلى شقة الشاب الذي تربطها علاقة به ومكثت لديه.

والجدير بالذكر أنه تم تحرير المحضر اللازم عن الواقعة، وباشرت جهات التحقيق في النيابة العامة السعودية التحقيقات، حيث تبين عدم تحريك الزوج لدعوى الزنا، وتنازله رسميًا عن الاتهام أمام جهات ا

لتحقيق.