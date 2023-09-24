حقيقة وفاة الرئيس الامريكي السابق "دونالد ترامب" وترشح نجله جونيور للإنتخابات الرئاسية بدلا عنه

الرياض - محمد الاطلسي - نشر حساب "جونيور" نجل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، على منصة "إكس" تغريدات مثيرة منها تغريدة تضمنت وفاة والده دونالد ترامب.

وجاء في المنشور "يؤسفني أن أعلن وفاة والدي دونالد ترامب. وسأترشح للرئاسة في عام 2024".

وكتب في منشور آخر "كوريا الشمالية ستهزم"، في حين جاء في أحد المنشورات عن "بعض الرسائل المثيرة للاهتمام" مع الجاني المدان بارتكاب جرائم جنسية، جيفري إبستين."

وبقيت المنشورات على الصفحة التي تضم 10 ملايين متابع لمدة تقل عن ساعة قبل أن يتم حذفها، ويتبين أن الحساب تم اختراقه.