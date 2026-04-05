القوات المسلحة تشارك أطفال مصر الاحتفال بيوم اليتيم

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 5 أبريل 2026 12:30 مساءً - استمراراً للدور المجتمعى الذى تقوم به القوات المسلحة وترسيخاً لقيم التكافل والترابط داخل المجتمع , شاركت القوات المسلحة أبناء الشهداء والأطفال ممن فقدوا ذويهم الإحتفال بيوم اليتيم .

تضمنت الفعاليات تنظيم الأكاديمية العسكرية المصرية ومعهد ضباط صف المعلمين عدد من الأنشطة الترفيهية والثقافية والرياضية ، فضلاً عن تقديم الهدايا العينية للأطفال

بما يعكس روح المحبة والتلاحم بين أبناء الوطن , كما تم تنظيم جولة ترفيهية للأطفال بواسطة أتوبيس مكشوف لمشاهدة معالم مصر التاريخية ورحلة نيلية للإستمتاع بنهر النيل الخالد , كما شارك عدد من القادة والضباط وطلبة الكليات والمعاهد العسكرية والدورات المدنية بالأكاديمية فى الفعاليات مؤكدين إهتمام القوات المسلحة برعاية النشء بإعتبارهم أمل المستقبل وركيزة بناء الوطن .

وقد بدت ملامح السعادة واضحة على وجوه الأطفال الذين عبروا عن فرحتهم العارمة بتلك الأجواء المبهجة والتقطوا الصور التذكارية مع رجال القوات المسلحة مما خلق حالة من الألفة التى تركت أثراً طيباً فى نفوس الجميع .