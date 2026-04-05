تركيا تنفى تزويد إيران بصواريخ ومسيرات متطورة أسقطت طائرة إف 15 الأمريكية وتؤكد: محاولات لتضليل الرأي العام الدولي

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 5 أبريل 2026 12:30 مساءً - أكد مركز مكافحة التضليل الإعلامي التابع لإدارة الاتصال بالجمهورية التركية، أن الادعاءات المتداولة على بعض حسابات التواصل الاجتماعي ومنصات التضليل، والتي تزعم أن "تركيا تزود إيران بصواريخ متطورة مضادة للطائرات وطائرات بدون طيار، وأ ن طائرة إف-15 الأمريكية التي يزعم إسقاطها قد أصيبت بنظام دفاع جوي تركي الصنع محمول على الكتف" لا أساس لها من الصحة على الإطلاق، ولا تعكس الحقيقة.

وقال البيان الذى وزعته سفارة تركيا صباح اليوم، إن هذه الادعاءات الكاذبة، التي يسهل تخمين مصادرها، ما هي إلا هجمات حرب نفسية متعمدة ومحاولات دعائية سوداء تهدف إلى تقويض دور تركيا البنّاء في الأزمات الإقليمية وجهودها الرامية إلى تحقيق السلام والدبلوماسية.