وزير الشباب والرياضة يهنئ عبدالرحمن طلبه بعد التتويج بفضية سلاح الشيش في بطولة العالم للناشئين

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 5 أبريل 2026 01:27 مساءً -

هنأ وزير الشباب والرياضة، جوهر نبيل الاتحاد المصري للسلاح برئاسة الكابتن طارق الحسيني، واللاعب عبدالرحمن طلبه، لاعب المنتخب الوطني للسلاح، بعد تتويجه بالميدالية الفضية في منافسات سلاح الشيش للناشئين تحت 20 سنة، ضمن بطولة العالم للسلاح المقامة بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية خلال الفترة من 1 إلى 9 أبريل الجاري.

وأشاد الوزير بالمستوى المتميز الذي قدمه اللاعب طوال مشواره في البطولة، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس تطور رياضة السلاح في مصر، ويعزز من مكانة اللاعبين المصريين على الساحة الدولية.

وجاء تتويج عبدالرحمن طلبه بالميدالية الفضية عقب خسارته المباراة النهائية أمام بطل هونج كونج هو لونج لام بنتيجة 5-15، بعد أداء قوي ومشوار حافل بالانتصارات.