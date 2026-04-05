وزير الاتصالات يشهد فعاليات حفل تخريج دفعات جديدة من مبادرات «أجيال مصر الرقمية»

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 5 أبريل 2026 01:27 مساءً -

في احتفالية كبرى عكست الحراك المتنامي في جهود الاستثمار في رأس المال البشري دعمًا للتحول نحو اقتصاد رقمي تنافسي، شهد المهندس رأفت هندي ، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فعاليات حفل تخريج دفعات جديدة من مبادرات «أجيال مصر الرقمية» لعام 2025، التي أطلقتها الوزارة بهدف بناء قاعدة واسعة من الكفاءات الرقمية المؤهلة القادرة على قيادة مسارات التحول الرقمي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني على المستويين الإقليمي والدولي.

وقد تم تدريب وتأهيل أكثر من 156 ألف متدرب خلال عام 2025 فقط، عبر منظومة متكاملة تغطي مختلف المراحل العمرية من خلال أربع مبادرات رئيسية، هي: «براعم مصر الرقمية»، و«أشبال مصر الرقمية»، و«رواد مصر الرقمية»، و«بناة مصر الرقمية». ليصل بذلك إجمالي من تم تدريبهم منذ إطلاق المبادرات وحتى نهاية عام 2025 إلى نحو 277 ألف متدرب ومتدربة.

أُقيم الحفل بقاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة تحت رعاية وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتحت شعار "من جيل لجيل نبني المستقبل". وبالتزامن مع الحفل الرئيسي، تم تنظيم احتفالات تخريج عبر تقنية الفيديو كونفرنس لمجموعات من المتدربين في مبادرات «أجيال مصر الرقمية» بجميع محافظات الجمهورية.

وتُعد مبادرات «أجيال مصر الرقمية» إحدى الركائز التنفيذية الداعمة لتحقيق استراتيجية مصر الرقمية. وقد تضمنت أبرز نتائج المبادرات خلال عام 2025 تدريب وتأهيل نحو 70 ألف طالب من المرحلة الابتدائية ضمن مبادرة «براعم مصر الرقمية»، التي تهدف إلى تنمية الوعي التكنولوجي المبكر وبناء مهارات التفكير الرقمي.

كما قدمت مبادرة «أشبال مصر الرقمية» برامج تدريبية لنحو 62 ألف طالب من المرحلتين الإعدادية والثانوية، بهدف تحويل الاهتمام بالتكنولوجيا إلى مهارات تطبيقية متقدمة. كذلك أسهمت مبادرة «رواد مصر الرقمية» في تأهيل ما يقارب 24 ألف شاب وشابة من طلاب الجامعات والخريجين، مع التركيز على مهارات العمل الحر والتخصصات الرقمية متعددة المجالات.

فيما وفرت مبادرة بناة مصر الرقمية برامج نوعية متقدمة لعدد 167 من المتميزين، حيث تجمع بين الدراسة الأكاديمية بالتعاون مع جامعات دولية مرموقة والتدريب العملي داخل كبرى الشركات، بما يعزز جاهزيتهم لسوق العمل في مجالات التكنولوجيا المتقدمة.

وفي كلمته؛ أكد المهندس رأفت هندي أن هذه الاحتفالية تجمع بين إنجاز شخصي لكل خريج ولحظة ثقة من الدولة في جيل كامل جرى الاستثمار فيه لبناء مستقبل مصر الرقمية؛ مضيفا أن تصميم مصفوفة مبادرات "أجيال مصر الرقمية" يعكس رؤية متكاملة، حيث تعني كلمة "أجيال" مساراً مستمراً للتعلم يبدأ مبكراً ويصاحب الشباب في جميع مراحلهم العمرية، للتأكيد على أن التعلم رحلة مستمرة لا تنتهي في ظل عالم رقمي سريع التغير؛ موضحا أنها صُممت لترافق الأبناء من الاكتشاف إلى التخصص ومن التعلم إلى التطبيق وصولاً إلى الاستعداد لسوق العمل. وأشار إلى أن كلمة "مصر" في المبادرة تعني إتاحة الفرصة للنشء والشباب ممن لديهم شغف بمجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في أي مكان، حيث استطاعت منصات التعلم التفاعلي ونماذج التدريب المدمج إيصال التدريب بنفس الجودة لمختلف المحافظات، مما يحقق الشمول الرقمي ويفتح آفاقاً علمية وعملية للجميع؛ مضيفا أن مصطلح "الرقمية" يعبر عن محرك العصر الأكثر تأثيراً والتقنيات الأعلى طلباً، حيث يتجاوز الهدف إتقان الأدوات الرقمية ليشمل تحويل المعرفة إلى قيمة من خلال مشروعات عملية في مجالات الذكاء الاصطناعي، وعلوم البيانات، وتطوير البرمجيات، والأمن السيبراني، والروبوتات، والفنون الرقمية، والتكنولوجيا المالية، وتحليل الاعمال ونظم ادارة المؤسسات. وأضاف أن هذه الرؤية تُرجمت إلى نتائج ملموسة، حيث جرى تدريب نحو 277 ألف متدرب ومتدربة في مبادرات براعم وأشبال ورواد وبناة مصر الرقمية حتى عام 2025، منهم أكثر من 156 ألفاً خلال عام 2025 وحده.

واستعرض المهندس رأفت هندي نجاحات المبادرة في سوق العمل، مشيراً إلى حصول أكثر من 29 ألف متدرب على فرص عمل عبر منصات العمل الحر، في وقت تجاوز فيه عدد حسابات المهنيين المستقلين المصريين 850 ألف حساب، وهو ما جعل مصر تشغل المركز التاسع عالمياً بعد أن كانت في المركز الخامس عشر منذ بضع سنوات. وأضاف أن آلاف الطلاب شاركوا في مسابقات دولية وحقق 36% منهم مراكز متقدمة، مع نسب توظيف تتجاوز 85% في معظم مسارات المبادرات وتصل إلى 100% في بعض الدفعات، مؤكداً أن هذه المؤشرات تعكس تحولاً حقيقياً في عقلية الشباب من انتظار الفرصة إلى صناعتها، ومن اكتساب المعرفة إلى تحويلها لعمل تطبيقي ملموس، ومن العمل المحلي إلى المنافسة العالمية. ونقل المهندس رأفت هندي للخريجين بعض خبراته وتجربته العملية، موضحاً أن لكل مرحلة أولوياتها، حيث كان الفارق في البدايات يكمن في الفضول تجاه ما لا يعرفه وليس فقط فيما يتقنه، وأن من يحافظ على هذا الفضول يظل قادراً على التقدم مهما تغيرت الأدوات التقنية؛ مؤكدا أن الفضول واتساع الأفق هو أهم ما يمكن أن يحتفظ به طلاب براعم وأشبال مصر الرقمية؛ لافتا إلى أن التحدي في مراحل لاحقة يصبح في "الاختيار" وقدرة الشخص على تحديد التخصص الذي يستحق الجهد لاستكمال مساره المهني، وهو التحدي الذي يواجه طلاب رواد مصر الرقمية. وشدد على أن المعادلة تتغير حين تتحول المعرفة إلى عمل، حيث لا يصبح السؤال "ماذا أعرف؟" بل "ماذا أضيف إلى المجتمع؟"، من خلال تطبيق ملموس له أثر في المجتمع، وهو ما يميز المرحلة التي يخوضها خريجو بناة مصر الرقمية. وفي ختام كلمته وجه المهندس رأفت هندي التهنئة لكافة خريجي المبادرات؛ معربا عن ثقته في كونهم على قدر المسؤولية، وأن مبادرات أجيال مصر الرقمية تمثل نقطة انطلاق لهم؛ معربا عن تطلعه إلى مساهمتهم الفاعلة في مسيرة بناء مصر الرقمية. كما وجه الشكر إلى فريق عمل مبادرات أجيال مصر الرقمية تحت قيادة الدكتورة هدى بركة، وشركاء النجاح الذين كان لهم دور فاعل في دعم وتنفيذ برامج المبادرات.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة هدى بركة مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية المهارات التكنولوجية، أن المبادرات تعمل كمنظومة وطنية متكاملة لبناء القدرات الرقمية، مشيرة إلى أن خريجي «أجيال مصر الرقمية» يشكلون قاعدة واعدة لقيادات المستقبل في قطاع التكنولوجيا. وأضافت أن البرامج التدريبية التي تقدمها المبادرات تغطي مجالات استراتيجية متقدمة، من بينها الذكاء الاصطناعي، وعلوم البيانات، والأمن السيبراني، وتطوير البرمجيات، والفنون الرقمية، وتحليل الأعمال، وتخطيط الموارد، بما يعزز جاهزية المتدربين لمتطلبات سوق العمل المحلي والدولي.

الجدير بالذكر أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تتبنى، من خلال هذه المبادرات، نهجًا تنمويًا متكاملًا يركز على إتاحة فرص التعلم الرقمي لمختلف الفئات العمرية، بدءًا من طلاب التعليم قبل الجامعي، مرورًا بطلاب الجامعات، وصولًا إلى الخريجين والعاملين بمختلف المجالات، وكذلك الراغبين في تغيير مسارهم المهني، بما يسهم في ترسيخ ثقافة الابتكار وتنمية المهارات المستقبلية، ودعم الانتقال إلى اقتصاد قائم على المعرفة. وترتكز هذه المبادرات على شراكات استراتيجية مع نخبة من الجامعات العالمية والشركات الرائدة، بما يضمن تقديم محتوى تدريبي متطور وفق أحدث المعايير الدولية، ويسهم في ربط مخرجات التدريب باحتياجات سوق العمل الفعلية. ويعد من أبرز إنجازات «أجيال مصر الرقمية» تنمية قدرات الشباب في مجال العمل الحر إلى جانب المهارات التقنية، بما عزز جاهزيتهم لسوق العمل الرقمي. وقد نجحت المبادرات في تمكين الشباب من العمل عبر أكثر من 30 منصة رقمية عالمية وإقليمية ومحلية، بما يعزز اندماجهم في الاقتصاد الرقمي العالمي.

هذا، وقد قام المهندس رأفت هندي بتكريم الخريجين الحاصلين على المراكز الأولى على مستوى كل مبادرة، تقديرًا لتفوقهم. وشهد الحفل تكريم شركاء النجاح من المؤسسات والشركات العالمية والمحلية، تقديرًا لدورهم في دعم وتنفيذ البرامج والمساهمة في إعداد كوادر رقمية مؤهلة وفق أعلى المعايير العالمية، وهم : البنك المركزى المصري والبنك الأهلى المصري وبنك قطر الوطنى QNB وبنك SAIB والمركز الوطنى للاستعداد لطوارىء الحاسبات EG-certو deloitte وشركة IBM ومايكروسوفت مصر وشركة هواوى تكنولوجيز مصر وسيسكو مصر و اى ام سى ديل تكنولوجيز و وامارزون ويب سيرفيسيز وفورتينت و برايت سكايز و Seitech solutions وفورى والاهلى ممكن و ميابال MEAPAL Corelia و i supply و 5dvr وكوسايبر.

كما تم تكريم شركاء التدريب، ومن بينهم: جامعة مصر للمعلوماتية، والمعهدالقومى للاتصالات، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، وجامعة بنها ، ومنصة كورسيرا، وشركة يوداستى، والمنتور، و Ischool ، وشركة بيرلتز ، وAMT ، وNext و «Lead365»و «ITC»و «iLearn، و «iCareer، و Harvest ، و Global Knowledge، وYAT، و WAVZ، و «SYE، و «Skills Dynamix»، و «POP» ، وOTO ، و CLS ، و E Youth، والحريفة، freelance yard، وGeo Solution . وتضمنت فعاليات الاحتفالية عرض فيلم وثائقي يستعرض مسيرة المبادرات وأبرز إنجازاتها، إلى جانب مشاركات وقصص نجاح ملهمة من خريجي مختلف مبادرات أجيال مصر الرقمية، حيث استعرضوا خلالها تجاربهم وأثر المبادرات في تطوير مهاراتهم التكنولوجية.

كما أوضح أحد خريجي مبادرة «بناة مصر الرقمية» تجربته، وهو شاب من صعيد مصر من ذوي القدرات الخاصة، تمكن من تجاوز التحديات المرتبطة بإعاقته البصرية ومتطلبات الحضور الفعلي المنتظم للبرنامج التدريبي، ليحقق تفوقًا متميزًا ويحصل على المركز الأول على مستوى خريجي المبادرة فى مسار تحليل الأعمال. واستعرضت إحدى خريجات مبادرة رواد مصر الرقمية تخصص تحليل البيانات تبلغ من العمر 59 عامًا، تجربتها؛ حيث التحقت بالمبادرة بتشجيع من ابنتها التي سبق أن شاركت في إحدى دوراتها، وذلك بهدف تطوير مهاراتها التكنولوجية والشخصية، وتمكينها من الحصول على فرص عمل متميزة في سوق العمل الحر بعد التقاعد لبلوغ سن المعاش.

حضر فعاليات الحفل؛ المهندسة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، والدكتور محمد رفعت نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، واللواء احمد خيرى مساعد رئيس الاكاديمية العسكرية ومنسق مبادرة الرواد الرقميون والمهندس محمود بدوي مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشؤون التحول الرقمي، والدكتور أحمد خطاب مدير المعهد القومي للاتصالات، والدكتور عبد المنعم الشرقاوى رئيس الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوى الإعاقة ، إلى جانب مسؤولي وممثلي عدد من الجهات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والقطاع المصرفي، والشركات المحلية والعالمية، وعدد من قيادات الوزارة.