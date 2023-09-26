شابة مغربية مشهورة وخارقة الجمال تستدرج شاب سعودي وعندما التقى بها كانت الفاجعة التي هزت المملكة

الرياض - محمد الاطلسي - تمكنت السفارة السعودية في المملكة المغربية، من إعادة أحد مواطنيها، بعد تعرضه للابتزاز والضرب والسرقة على يد مجموعة شباب مغاربة.

وكان المواطن السعودي، قد تعرض للضرب والسلب، على يد مجموعة على علاقة بالمتسابقة المغربية السابقة وداد سيري في برنامج ” Arabs Got Talent ” الذي عرض على شاشة ام بي سي قبل عدة مواسم .

وبدأت تفاصيل القصة، حينما بدأ المواطن السعودي التواصل مع وداد سيري، والذي قام بتحويل مبالغ نقدية لها، وبعد مغادرته المملكة لمقابلتها، وجد عصابة في انتظاره قامت بضربه وسحله وأخذ نقوده وبطاقاته المصرفية ورميه في الشارع.

وأضاف سعد شيبان بأن السفارة السعودية تدخلت وأعادت الشاب للمملكة بعد أن وقع ضحية لخرفنة وداد سيري