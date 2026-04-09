نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير البترول: تطوير محطات الغاز الطبيعي يساهم في التحول للطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 9 أبريل 2026 03:13 صباحاً - دوت الخليج_ شهد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أعمال الجمعية العامة لشركة الغاز الطبيعي للسيارات «كارجاس»، بحضور قيادات الوزارة، والهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات.

وأكد الوزير أن «كارجاس» تُعد من الشركات الرائدة في تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، بما يسهم في التوسع باستخدامه كوقود نظيف واقتصادي، ودعم جهود الدولة نحو التحول للطاقة النظيفة، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة وفق أهداف التنمية المستدامة.

ووجّه الوزير بضرورة إعداد دراسات سوقية متعمقة لتحديد المناطق الأعلى طلبًا لخدمات تموين السيارات بالغاز الطبيعي، ووضع أولويات للتوسع وفق احتياجات السوق، مع تطوير آليات التسويق وانتشار أنشطة الشركة عبر استراتيجيات مبتكرة تستهدف مختلف شرائح العملاء.

من جانبه، استعرض الدكتور محمد إسماعيل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـ«كارجاس»، نتائج أعمال الشركة، موضحًا تحقيق إجمالي مبيعات من الغاز الطبيعي المضغوط بلغ 558 مليون متر مكعب من خلال 350 محطة، مع تشغيل فعلي لـ28 محطة جديدة خلال عام 2025، إلى جانب التطوير المستمر للمحطات القائمة، بما رفع متوسط المبيعات اليومية إلى 1.7 مليون متر مكعب.

وفي مجال تحويل السيارات، أشار إلى تحويل نحو 30 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي خلال 2025، بزيادة 61% عن العام السابق، ما يمثل نحو 41% من إجمالي السوق المصري، عبر 56 مركز تحويل وصيانة منتشرة بمختلف المحافظات.

كما حقق نشاط الزيوت إجمالي مبيعات بلغ 3567 طنًا خلال العام، مع التركيز على منتجات زيوت البنزين ذات الهوامش الربحية المرتفعة، ما أسفر عن زيادة مبيعاتها بنسبة 44% مقارنة بالعام السابق.

