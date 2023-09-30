في السعودية.. امرأة تعترف لزوجها ان المولود ليس ابنه.. والنهاية تقشعر لها الأبدان !

الرياض - محمد الاطلسي - تحقق الجهات الأمنية في واقعة جدة آ مع امرأة سعودية وزوجها السعودي بتهمة قتل طفلهما البالغ من العمر عاماً ونصف العام.

وقال الناطق الإعلامي باسم شرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي: “بعدما تلقى مركز النزهة بشرطة محافظة جدة بلاغاً عن تعرض طفل لحالة ضرب شديد أدت إلى وفاته بعد نقله إلى طوارئ أحد المستشفيات الخاصة بالمحافظة،انتقل المختصون من رجال الأمن لمعاينة الجثة” ;وأضاف القرشي: “تبين أن الطفل يعاني من رضوض في مختلف أنحاء جسده تسببت في وفات.

وقد تم إلقاء القبض على المتهمين في الجريمة، وسيستمر توقيفهما تمهيداً لإحالتهما إلى الجهات المختصة”.

وقالت صحيفة “سبق” إن “الأم اعترفت أثناء التحقيق أنها أخبرت زوجها أن الطفل ولد سفاحاً ما أثار غضبه وجعله يحاول التخلص منه”.