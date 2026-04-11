طبول الحرب تُقرع في كتالونيا: لافتات ”استفزازية” لجماهير...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 11 أبريل 2026 04:26 مساءً - اشتعلت الأجواء في إقليم كتالونيا مبكراً قبل إنطلاق صافرة الديربي المرتقب الليلة، حيث قامت مجموعات من جماهير نادي إسبانيول بتعليق لافتات هجومية في ميادين وشوارع مدينة برشلونة ، وتأتي هذه الخطوة التصعيدية في إطار الحرب النفسية التي تقودها جماهير "البار يوكوس" لتحفيز لاعبيها واستفزاز الخصم، قبل المواجهة التي يستضيفها ملعب "كامب نو" ضمن الجولة الـ31 من الدوري الإسباني.

لافتات "كاتالونيا إسبانيولية" تثير الجدل في معقل برشلونة

حملت اللافتات التي انتشرت في مناطق حيوية بالمدينة عبارات تحمل طابعاً عدائياً وتحدياً صريحاً للهوية الكتالونية التي يمثلها البارسا، وكان أبرزها جملة "كاتالونيا إسبانيولية". وتهدف جماهير إسبانيول من خلال هذه الرسائل إلى التأكيد على وجودها القوي في المدينة ومحاولة كسر الهيمنة الجماهيرية لنادي برشلونة، مما أدى إلى حالة من الاستنفار الأمني لتجنب أي مناوشات بين مشجعي الفريقين قبل المباراة.

أهازيج مدرجات إسبانيول تتحول إلى شعارات في الميادين العامة بمدينة برشلونة

لم تقتصر الرسائل على الجانب السياسي أو الجغرافي، بل امتدت لتشمل هتافات المدرجات الشهيرة مثل عبارة "من لا يقفز فهو أحمر وأزرق"، في إشارة تهكمية لمشجعي برشلونة وألوان قميصهم التاريخي.

ويرى المتابعون أن هذا الشحن الجماهيري الزائد يضع ضغطاً كبيراً على كتيبة هانز فليك، التي تدخل اللقاء وهي مطالبة بالفوز ليس فقط للنقاط الثلاث، بل للرد على استفزازات الجار اللدود وتأكيد زعامة المدينة داخل المستطيل الأخضر.