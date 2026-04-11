بعد عودة من حفل زفاف.. حادث في المنوفية...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 11 أبريل 2026 04:26 مساءً - خيّم الحزن على أهالي مركز الباجور بمحافظة المنوفية، عقب حادث مأساوي راح ضحيته شقيقان في ريعان الشباب، إثر انقلاب سيارة على طريق شبرا – بنها الحر، أثناء عودتهم من حفل زفاف، ما أسفر عن وفاتهما متأثرين بإصاباتهما البالغة.

حادث في المنوفية بمصر يسفر عن وفيات وإصابات

كشفت التحريات الأولية أن الحادث وقع مساء أمس، عندما انقلبت سيارة كانت تقل عددًا من أفراد أسرة واحدة بعد تجاوز إحدى محطات الوقود بنحو 5 كيلومترات في اتجاه "بنها"، حيث فقد السائق السيطرة على المركبة، ما أدى إلى انقلابها بشكل مفاجئ.

وأكد شهود عيان من المنطقة أن الحادث كان شديدًا، وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين، وسط حالة من الذهول والحزن بين الأهالي، خاصة بعد اتضاح حجم الفاجعة التي طالت أسرة واحدة كانت في طريقها للاحتفال.

إصابة الأم في حادث المنوفية

أوضح أحد الجيران أن الأسرة فوجئت بالخبر الصادم خلال وقت قصير، مشيرًا إلى أن الأب كان يعمل باليومية ويكافح من أجل توفير حياة كريمة لأبنائه، الذين عُرفوا بين الأهالي بحسن الخلق والاجتهاد في الدراسة والعمل رغم صغر سنهما، حيث لم يتجاوز عمرهما 15 و16 عامًا.

وأضافت التحريات والشهادات الأولية أن الأم أصيبت بإصابات خطيرة وتخضع حاليًا للرعاية الطبية المكثفة داخل المستشفى، بينما توفيت إحدى قريبات الأسرة في موقع الحادث، كما أُصيبت ابنة خالة الضحايا بإصابات متفاوتة الخطورة.

ولا تزال الأجهزة الأمنية تواصل تحقيقاتها للوقوف على ملابسات الحادث، بينما تم نقل الجثامين والمصابين إلى المستشفى، وسط حالة من الحزن التي خيمت على القرية بالكامل بعد الفاجعة المؤلمة.