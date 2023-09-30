لن تصدق ماذا يأكل المقيمين من هذه الجنسية داخل السعودية؟ وكيف تعاملت السلطات بذلك؟!

الرياض - محمد الاطلسي - ألقت السلطات السعودية القبض على مجموعة اجانب من الجنسية الايطالية قامو بتهريب لحم الخنزير في احد فعاليات الرياضية في المملكة، حيث من الممكن أن تواجه احكام كبيرة لهم.

تعتبر السعودية أحد البلدان الخليجية التي تمتاز عن غيرها بمساحتها الكبيرة و مآثرها التاريخية التي تمتاز بجمالية عالية ورونق خلاب يزيد في النفوس آمالا.لهذا بدأنا نلاحظ في الآونة الأخيرة أن السعودية أصبحت وجهة للعديد من الدول وخاصة الاجنبية منها، نظرا لسهولة التأقلم مع الشعب السعودي وكذلك التطور الاقتصادي الذي تعرفه جل قطاعات العمل في السعودية.

و لكن قبل أن تكون السعودية مقصد العيش للعديد من الأشخاص و تقديم طلب فيزا السعودية لابد من البحث عن الرواتب بالدرجة الأولى، المصاريف بالدرجة الثانية و كل ما يتعلق بتكلفة العيش في المملكة.

لذلك سنحاول في المقال من موقع بوابة الخليج التطرق إلى كل ما يخص تكاليف المعيشة في السعودية و سنأخذ المدينة المنورة و الرياض كمثالين من أجل دراسة هذه التكاليف، و بطبيعة الحال سنهتم كذلك بجانب الرواتب في السعودية و الراتب المناسب للعيش فيها الآن.

لهذا كن جاهزا عزيزي القارئ و ابدأ معي رحلة اكتشاف تكاليف المعيشة في السعودية.

تكاليف المعيشة في السعودية

كما سلف الذكر أن أول الأشياء التي يفكر فيها الشخص المقبل على زيارة السعودية هي تكاليف المعيشة فيها، لذلك يجب الانتباه و الأخذ بعين الاعتبار منطقة السكنى لأن هذه الأخيرة هي من تحدد معدل المصروف الشهري في السعودية.

و بالرغم من ذلك لا يوجد فرق كبير بين المناطق الخمس للسعودية، و لكن يبقى الشيء الوحيد الذي يخلق الفرق هو الوضعية العائلية للشخص، لأنه إذا كان عازبا ليس كما هو الحال بالنسبة لواحد متزوج و له عائلة.

في حالة إذا كنت عازبا و تعيش بمفردك أكيد ستكون من أكبر المستهلكين لمأكولات الشارع، لذلك كمصروف متوسط يومي لثلاث وجبات هو 27 ريال سعودي بمعدل : 4 ريال سعودي للفطور، 20 ريال سعودي للغذاء و 3 ريال سعودي للعشاء،

تعتبر المدينة المنورة بالسعودية إحدى المدن التاريخية المشهورة بثقافتها العربية الأصيلة و تدينها الذي جعلها تعتز بقدسية سامية و طيبة قلوب سكانها، لذلك نجد أن أغلبية المغتربين يقصدون المدينة المنورة للعيش فيها،

و بالتالي هنا يكمن دور موقعكم أمجد الذي سيعرفكم عن تكاليف المعيشة في المدينة المنورة، التي تبين على أنها تزخر بمجموعة من الأحياء الرائعة كا :

حي المستراح الموجود عند حدود الحرم بالمدينة و الذي تبلغ فيه أسعار الشقق إلى حوالي 1900 ريال سعودي

بينما حي الأزهري المعروف بتقسيماته العمرانية المنظمة و قربه من جل المرافق العمومية، تبلغ أسعار الشقق فيه للإيجار إلى حوالي 2000 ريال سعودي

أما حي الفيصلية فهو أفضل مكان يقصده المغتربين نظرا لموقعه المتميز و لسعر شققه التي لا تتعدى 1000 ريال سعودي.

أما حي الفيصلية فهو أفضل مكان يقصده المغتربين نظرا لموقعه المتميز و لسعر شققه التي لا تتعدى 1000 ريال سعودي.

لهذا بدأنا نلاحظ في الآونة الأخيرة أن السعودية أصبحت وجهة للعديد من الدول وخاصة الاجنبية منها، نظرا لسهولة التأقلم مع الشعب السعودي وكذلك التطور الاقتصادي الذي تعرفه جل قطاعات العمل في السعودية.

و لكن قبل أن تكون السعودية مقصد العيش للعديد من الأشخاص و تقديم طلب فيزا السعودية لابد من البحث عن الرواتب بالدرجة الأولى، المصاريف بالدرجة الثانية و كل ما يتعلق بتكلفة العيش في المملكة.

لذلك سنحاول في المقال من موقع بوابة الخليج التطرق إلى كل ما يخص تكاليف المعيشة في السعودية و سنأخذ المدينة المنورة و الرياض كمثالين من أجل دراسة هذه التكاليف، و بطبيعة الحال سنهتم كذلك بجانب الرواتب في السعودية و الراتب المناسب للعيش فيها الآن.

لهذا كن جاهزا عزيزي القارئ و ابدأ معي رحلة اكتشاف تكاليف المعيشة في السعودية.

تكاليف المعيشة في السعودية

كما سلف الذكر أن أول الأشياء التي يفكر فيها الشخص المقبل على زيارة السعودية هي تكاليف المعيشة فيها، لذلك يجب الانتباه و الأخذ بعين الاعتبار منطقة السكنى لأن هذه الأخيرة هي من تحدد معدل المصروف الشهري في السعودية..

و بالرغم من ذلك لا يوجد فرق كبير بين المناطق الخمس للسعودية، و لكن يبقى الشيء الوحيد الذي يخلق الفرق هو الوضعية العائلية للشخص، لأنه إذا كان عازبا ليس كما هو الحال بالنسبة لواحد متزوج و له عائلة..

في حالة إذا كنت عازبا و تعيش بمفردك أكيد ستكون من أكبر المستهلكين لمأكولات الشارع، لذلك كمصروف متوسط يومي لثلاث وجبات هو 27 ريال سعودي بمعدل : 4 ريال سعودي للفطور، 20 ريال سعودي للغذاء و 3 ريال سعودي للعشاء،

تعتبر المدينة المنورة بالسعودية إحدى المدن التاريخية المشهورة بثقافتها العربية الأصيلة و تدينها الذي جعلها تعتز بقدسية سامية و طيبة قلوب سكانها، لذلك نجد أن أغلبية المغتربين يقصدون المدينة المنورة للعيش فيها،

و بالتالي هنا يكمن دور موقعكم أمجد الذي سيعرفكم عن تكاليف المعيشة في المدينة المنورة، التي تبين على أنها تزخر بمجموعة من الأحياء الرائعة كا :

حي المستراح الموجود عند حدود الحرم بالمدينة و الذي تبلغ فيه أسعار الشقق إلى حوالي 1900 ريال سعودي

بينما حي الأزهري المعروف بتقسيماته العمرانية المنظمة و قربه من جل المرافق العمومية، تبلغ أسعار الشقق فيه للإيجار إلى حوالي 2000 ريال سعودي

أما حي الفيصلية فهو أفضل مكان يقصده المغتربين نظرا لموقعه المتميز و لسعر شققه التي لا تتعدى 1000 ريال سعودي.